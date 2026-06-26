«Βράζει» η Γαλλία: Ζητούν παγάκια από τα σούπερ μάρκετ στο Παρίσι για να αντιμετωπίσουν τις θερμοπληξίες
Οι δημοτικές Αρχές επικοινωνούν με μεγάλους λιανέμπορους και ζητούν αποθέματα σε παγάκια - Η θερμότερη μέρα στην ιστορία της Γαλλίας καταγράφηκε την Τετάρτη
Στελέχη του κεντροαριστερού δημάρχου Εμανουέλ Γκριγκοάρ ήρθαν σε επαφή με μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου τροφίμων, προκειμένου να κινητοποιήσουν αποθέματα, υπό τον φόβο ότι οι πυροσβέστες του Παρισιού —που στη Γαλλία αποτελούν συχνά τους πρώτους ανταποκριτές σε επείγοντα περιστατικά— θα ξεμείνουν από παγάκια, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ψύξη θυμάτων θερμοπληξίας.
🇫🇷 #Paris tourists are struggling in extreme heat as #France faces another day of brutal #heatwave.— FRANCE 24 English (@France24_en) June 26, 2026
☀️ Many sites like the #EiffelTower and the #Louvre have announced early closures, as three quarters of mainland France remain under the highest 'red' alert. pic.twitter.com/P6CzbczyZ9
Το αίτημα επιβεβαιώθηκε από δύο επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.
Ο Αλεξάντρ Μπομπάρ, διευθύνων σύμβουλος της Carrefour, μιας από τις μεγαλύτερες γαλλικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο LinkedIn ότι η εταιρεία του δώρισε τέσσερις τόνους πάγου στους πυροσβέστες της πόλης.
Today, it will be very hot in Paris. pic.twitter.com/TNO90Cjzwi— Russian Market (@runews) June 26, 2026
Στη Γαλλία καταγράφηκε την Τετάρτη η θερμότερη νύχτα που έχει καταγραφεί ποτέ, με μέση εθνική θερμοκρασία 38,5°C, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας Météo-France.
🇫🇷 Des Parisiens en quête de fraîcheur se réfugient la nuit au parc des Buttes-Chaumont, ouvert sans interruption durant la canicule qui touche la France. "La différence de température entre la rue et ici, sous les arbres, c'est hallucinant !", s'étonne Agathe Chebassier, artiste… pic.twitter.com/XtS94vdOvL— Agence France-Presse (@afpfr) June 26, 2026
Την ίδια ημέρα σημειώθηκε και η θερμότερη ημέρα στην ιστορία της χώρας, με μέση εθνική θερμοκρασία 30°C, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ του 2019 και του 2003, ενώ στην πόλη Παλουάου στη δυτική Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα, φτάνοντας τους 43,8°C.
Heatwave 🚨— Samuel Ozonna (@Samzonal) June 26, 2026
A Parisien bus driver was hit by heatstroke while driving, and ended the ride on a tree!
The buses are without air conditioning.
Dommage! https://t.co/8Xb4JgmtE4 pic.twitter.com/iOwf5ucSDp
Την Πέμπτη, ο δήμαρχος του Παρισιού δήλωσε ότι το κύμα καύσωνα έχει οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία. Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, ανέφερε ότι καταγράφηκαν 25 καρδιακές ανακοπές στο Παρίσι μέσα σε 24 ώρες, έναντι λιγότερων από 10 σε μια τυπική ημέρα. Επιπλέον, έχουν σημειωθεί 40 θάνατοι από πνιγμό που συνδέθηκαν με ανεπιτήρητη κολύμβηση.
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