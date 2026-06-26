«Βράζει» η Γαλλία: Ζητούν παγάκια από τα σούπερ μάρκετ στο Παρίσι για να αντιμετωπίσουν τις θερμοπληξίες
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Καύσωνας Παγάκια Θερμοπληξία

«Βράζει» η Γαλλία: Ζητούν παγάκια από τα σούπερ μάρκετ στο Παρίσι για να αντιμετωπίσουν τις θερμοπληξίες

Οι δημοτικές Αρχές επικοινωνούν  με μεγάλους λιανέμπορους και ζητούν αποθέματα σε παγάκια - Η θερμότερη μέρα στην ιστορία της Γαλλίας καταγράφηκε την Τετάρτη

«Βράζει» η Γαλλία: Ζητούν παγάκια από τα σούπερ μάρκετ στο Παρίσι για να αντιμετωπίσουν τις θερμοπληξίες
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Το ιστορικό κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, έχει αναγκάσει το Παρίσι να στραφεί προς μεγάλες επιχειρήσεις για να εξασφαλίσει στους πυροσβέστες τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Στελέχη του κεντροαριστερού δημάρχου Εμανουέλ Γκριγκοάρ ήρθαν σε επαφή με μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου τροφίμων, προκειμένου να κινητοποιήσουν αποθέματα, υπό τον φόβο ότι οι πυροσβέστες του Παρισιού —που στη Γαλλία αποτελούν συχνά τους πρώτους ανταποκριτές σε επείγοντα περιστατικά— θα ξεμείνουν από παγάκια, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ψύξη θυμάτων θερμοπληξίας.



Το αίτημα επιβεβαιώθηκε από δύο επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Ο Αλεξάντρ Μπομπάρ, διευθύνων σύμβουλος της Carrefour, μιας από τις μεγαλύτερες γαλλικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο LinkedIn ότι η εταιρεία του δώρισε τέσσερις τόνους πάγου στους πυροσβέστες της πόλης.



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Στη Γαλλία καταγράφηκε την Τετάρτη η θερμότερη νύχτα που έχει καταγραφεί ποτέ, με μέση εθνική θερμοκρασία 38,5°C, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας Météo-France.



Την ίδια ημέρα σημειώθηκε και η θερμότερη ημέρα στην ιστορία της χώρας, με μέση εθνική θερμοκρασία 30°C, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ του 2019 και του 2003, ενώ στην πόλη Παλουάου στη δυτική Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα, φτάνοντας τους 43,8°C.



Την Πέμπτη, ο δήμαρχος του Παρισιού δήλωσε ότι το κύμα καύσωνα έχει οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία. Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, ανέφερε ότι καταγράφηκαν 25 καρδιακές ανακοπές στο Παρίσι μέσα σε 24 ώρες, έναντι λιγότερων από 10 σε μια τυπική ημέρα. Επιπλέον, έχουν σημειωθεί 40 θάνατοι από πνιγμό που συνδέθηκαν με ανεπιτήρητη κολύμβηση.
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