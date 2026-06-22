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Πιθανή η αναβολή της συνόδου κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου - ΕΕ στις 22 Ιουλίου μετά την παραίτηση Στάρμερ
Πιθανή η αναβολή της συνόδου κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου - ΕΕ στις 22 Ιουλίου μετά την παραίτηση Στάρμερ
Ο Στάρμερ επιδίωκε την επανεκκίνηση και ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit
Το ενδεχόμενο να αναβάλει τη σύνοδο κορυφής με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 22 Ιουλίου, εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Κιρ Στάρμερ.
«Επανεξετάζουμε από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο τη σκοπιμότητα διεξαγωγής της συνόδου υπό τις παρούσες συνθήκες και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στους Financial Times.
Ο Στάρμερ επιδίωκε η σύνοδος να αποτελέσει βασικό στοιχείο της πολιτικής του παρακαταθήκης, με στόχο την επανεκκίνηση και ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit.
Η ημερομηνία της συνόδου ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας έκπληξη σε αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ.
Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συζητούν πλέον κατά πόσο είναι προτιμότερο να αναμένουν την ανάδειξη του διαδόχου του Στάρμερ πριν προχωρήσουν στη διεξαγωγή της συνόδου.
Ο απερχόμενος πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη νέα ηγεσία των Εργατικών θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί πριν από τις 16 Ιουλίου.
«Επανεξετάζουμε από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο τη σκοπιμότητα διεξαγωγής της συνόδου υπό τις παρούσες συνθήκες και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στους Financial Times.
Ο Στάρμερ επιδίωκε η σύνοδος να αποτελέσει βασικό στοιχείο της πολιτικής του παρακαταθήκης, με στόχο την επανεκκίνηση και ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit.
Η ημερομηνία της συνόδου ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας έκπληξη σε αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ.
Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συζητούν πλέον κατά πόσο είναι προτιμότερο να αναμένουν την ανάδειξη του διαδόχου του Στάρμερ πριν προχωρήσουν στη διεξαγωγή της συνόδου.
Ο απερχόμενος πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη νέα ηγεσία των Εργατικών θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί πριν από τις 16 Ιουλίου.
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