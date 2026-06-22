Πιθανή η αναβολή της συνόδου κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου - ΕΕ στις 22 Ιουλίου μετά την παραίτηση Στάρμερ

Το ενδεχόμενο να αναβάλει τη σύνοδο κορυφής με το, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις, εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του«Επανεξετάζουμε από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο τη σκοπιμότητα διεξαγωγής της συνόδου υπό τις παρούσες συνθήκες και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στουςΟ Στάρμερ επιδίωκε η σύνοδος να αποτελέσει βασικό στοιχείο της πολιτικής του παρακαταθήκης, με στόχο την επανεκκίνηση και ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για τοΗ ημερομηνία της συνόδου ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας έκπληξη σε αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ.Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συζητούν πλέον κατά πόσο είναι προτιμότερο να αναμένουν την ανάδειξη του διαδόχου τουπριν προχωρήσουν στη διεξαγωγή της συνόδου.Ο απερχόμενος πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη νέα ηγεσία των Εργατικών θα ξεκινήσει στιςκαι θα ολοκληρωθεί πριν από τις