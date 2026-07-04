Μεσσηνία: «Κλαίει όλο το χωριό» για τον 6χρονο που πνίγηκε σε πισίνα σπιτιού

«Ήταν ένα ζωηρό παιδάκι. Η μητέρα του ήταν σκληρά εργαζόμενη. Δούλευε για να τα βγάλει πέρα και έκανε δύο δουλειές» είπε κάτοικος - «Η μάνα του είχε αφιερώσει τη ζωή της στο παιδί»

Γιάλοβα Μεσσηνίας μετά τον θάνατο του 6χρονου αγοριού, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από



Οι άνθρωποι που γνώριζαν τον μικρό και τη μητέρα του μιλούν για μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει την περιοχή, αλλά και για μια γυναίκα που έδινε καθημερινό αγώνα για το παιδί της.







«Ήταν ένα ζωηρό παιδάκι. Η μητέρα του ήταν σκληρά εργαζόμενη. Δούλευε για να τα βγάλει πέρα και έκανε δύο δουλειές», είπε κάτοικος της περιοχής.



Η είδηση του θανάτου του παιδιού έχει σκορπίσει θλίψη στη μικρή κοινωνία της Γιάλοβας, με όσους τον έβλεπαν καθημερινά να μην μπορούν να πιστέψουν αυτό που συνέβη.







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Κλείσιμο «Είχε αφιερώσει τη ζωή της στο παιδί»

Για μια μητέρα που είχε βάλει σε απόλυτη προτεραιότητα τον γιο της μίλησε και ο εργοδότης της 32χρονης.



Όπως ανέφερε, η γυναίκα έκανε ό,τι μπορούσε για να φροντίζει το παιδί της και να βρίσκεται δίπλα του σε κάθε δυσκολία.



«Το αγαπούσε πάρα πολύ το παιδάκι και το πρόσεχε πολύ. Είναι κρίμα…», είπε.



Βαρύ είναι το κλίμα στημετά τον θάνατο τουτο οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα σπιτιού.Οι άνθρωποι που γνώριζαν τον μικρό και τη μητέρα του μιλούν για μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει την περιοχή, αλλά και για μια γυναίκα που έδινε καθημερινό αγώνα για το παιδί της.Κάτοικοι, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιέγραψαν τον 6χρονο ως ένα δραστήριο παιδί, ενώ αναφέρθηκαν και στις προσπάθειες της μητέρας του να του εξασφαλίσει όσα χρειαζόταν.«Ήταν ένα ζωηρό παιδάκι. Η μητέρα του ήταν σκληρά εργαζόμενη. Δούλευε για να τα βγάλει πέρα και έκανε δύο δουλειές», είπε κάτοικος της περιοχής.Η είδηση του θανάτου του παιδιού έχει σκορπίσει θλίψη στη μικρή κοινωνία της Γιάλοβας, με όσους τον έβλεπαν καθημερινά να μην μπορούν να πιστέψουν αυτό που συνέβη.«Από το πρωί κλαίει όλο το χωριό. Το παιδάκι το βλέπαμε κάθε μέρα και η μάνα του έτρεχε συνεχώς για να το μεγαλώσει», ανέφερε συγκινημένος κάτοικος.Για μια μητέρα που είχε βάλει σε απόλυτη προτεραιότητα τον γιο της μίλησε και ο εργοδότης της 32χρονης.Όπως ανέφερε, η γυναίκα έκανε ό,τι μπορούσε για να φροντίζει το παιδί της και να βρίσκεται δίπλα του σε κάθε δυσκολία.«Το αγαπούσε πάρα πολύ το παιδάκι και το πρόσεχε πολύ. Είναι κρίμα…», είπε.

Ο ίδιος σημείωσε πως η 32χρονη ήταν συνεχώς στο πλευρό του παιδιού, συνοδεύοντάς το σε θεραπείες και ιατρικές εξετάσεις.



«Πάλευε πάρα πολύ γι’ αυτό το παιδί. Έτρεχε σε εργοθεραπείες και φυσιοθεραπείες. Πρόσφατα είχαν πάει και στο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας για εξετάσεις και, ευτυχώς, όλα είχαν πάει καλά. Είναι πολύ κρίμα και για το παιδί, αλλά και για τη μητέρα», ανέφερε.



Οι έρευνες για τις συνθήκες του πνιγμού του 6χρονου συνεχίζονται.