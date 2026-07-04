Ο Γεράσιμος Σιάσος νέος πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων

Ο νέος Πρόεδρος της Συνόδου είναι ο νεότερος Πρύτανης που έχει εκλεγεί στη Σύνοδο Πρυτάνεων και βρίσκεται στο τιμόνι του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας από τον Σεπτέμβριο του 2023