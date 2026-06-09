Σεξουαλικό ραντεβού κατέληξε σε τραγωδία: Τέσσερα χρόνια φυλακή για μοντέλο του OnlyFans που φίμωσε πελάτη στην Καλιφόρνια και αυτός πέθανε

«Διπλή ζωή» με τις «ευλογίες» του συζύγου

Η Μικαέλα έχει τρία παιδιά με τον Μπράντον

Το βίντεο τραβήχτηκε λίγα λεπτά πριν καλέσει την αστυνομία και αρχίσει να κάνει ΚΑΡΠΑ στον Ντέιλ, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση. Ο 55χρονος κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός την επόμενη μέρα.Η Ριλάαρσνταμ αρχικά αρνήθηκε ότι έβαλε μια σακούλα στο κεφάλι του Ντέιλ και δήλωσε αθώα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.Ο δικηγόρος της, Νταν Κόεν, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η πελάτισσά του δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει τον Ντέιλ, υποστηρίζοντας ότι, αν και η συναίνεση δεν αποτελεί νομική άμυνα, είναι «σίγουρα ελαφρυντικός παράγοντας».«Πιστεύω ότι δεν υπήρχε πρόθεση δολοφονίας ούτε προσπάθεια συγκάλυψης», είπε. «Και ενήργησε σωστά όταν συνειδητοποίησε ότι υπήρχε πρόβλημα. Υπάρχει σίγουρα ένα στοιχείο συναίνεσης - όχι μόνο κάτι στο οποίο συναινούσε, αλλά κάτι που επιζητούσε ενεργά», ανέφερε.Αμφισβήτησε επίσης την αιτία θανάτου, υποστηρίζοντας ότι ο Ντέιλ είχε αλκοόλ και συνταγογραφούμενα φάρμακα στον οργανισμό του.Η 32χρονη είναι παντρεμένη με τον Μπράντον Ραϊλαρσντάμ και έχει τρεις γιους, σύμφωνα με την προσωπική της σελίδα ερωτικού περιεχομένου στην οποία δημοσίευσε φωτογραφίες και έλεγε πως κάνει «διπλή ζωή» με το ψευδώνυμο «Ashley SinCal», όπως αναφέρει η Daily Mail. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγός της φέρεται να γνώριζε τη… μυστική της ζωή και την βοηθούσε να διευθύνει την «επιχείρησή» τους.Περιέγραφε τον εαυτό της ως «πολυτελή και κομψή δημιουργία» με «10 χρόνια εμπειρίας». Στη σελίδα της ισχυριζόταν ότι ήταν «χαμαιλέοντας του κλάδου», προσφέροντας «μεθυστικές και προκλητικές παραστάσεις» και «άτακτα παιχνίδια», με τις υπηρεσίες να κοστολογούνται από 200 έως 1.500 δολάρια.Η Ραϊλαρσντάμ έγραφε πως ειδικευόταν στο να «ενσωματώνει ακροβατικά στα lap dances της», καυχιέται ότι «κανένας άλλος σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι τόσο επαγγελματίας όσο εγώ».