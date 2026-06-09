Χιλιάδες καλαμάρια ξεβράστηκαν σε παραλία στη Μασαχουσέτη, η εξήγηση πίσω από το περίεργο φαινόμενο

Οι άνεμοι και οι παλίρροιες έσπρωξαν τα νεκρά ζώα στην ακτή - Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος