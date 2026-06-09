Ο πόλεμος των 15 ωρών Ιράν-Ισραήλ και το νέο πολιτικό αδιέξοδο του Νετανιάχου

Η σύντομη αναζωπύρωση της Κυριακής έδειξε ότι το Ισραήλ μπορεί ακόμη να πλήξει, αλλά όχι πάντα να ελέγξει την κλιμάκωση - Το τρίγωνο Ιράν, Χεζμπολάχ και ΗΠΑ περιορίζει πλέον τον χώρο κινήσεων του Τελ Αβίβ, κυρίως όμως του μακροβιότερου Πρωθυπουργού της χώρας