Βρετανία: 49χρονος κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε επί 13 χρόνια την πρώην σύζυγό του μαζί με πέντε άνδρες

Νέα υπόθεση Πελικό

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας

, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της στο Μαζάν από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της, ο Ντομινίκ Πελικό, αφού προηγουμένως την νάρκωνε.

Η Ζιζέλ Πελικό αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, της χημικής υποταγής και της μη συγκατάθεσης.



Αρνήθηκε να διεξαχθεί η δίκη των βιαστών της κεκλεισμένων των θυρών και να μην αποκαλυφθεί το όνομά της με σκοπό, όπως είπε, «να αλλάξει στρατόπεδο η ντροπή».





Από την πλευρά της Wiltshire Police, ο επικεφαλής της έρευνας, ανώτερος αξιωματικός, έκανε λόγο για «σημαντική εξέλιξη σε μια ιδιαίτερα σύνθετη και εκτεταμένη έρευνα», σημειώνοντας ότι η παθούσα έλαβε την απόφαση να αποκαλύψει την ταυτότητά της έπειτα από πολλαπλές συζητήσεις με τις Αρχές και τις υπηρεσίες υποστήριξης.Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες για την υπόθεση να επικοινωνήσει με την αστυνομία.