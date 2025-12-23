Βρετανία: 49χρονος κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε επί 13 χρόνια την πρώην σύζυγό του μαζί με πέντε άνδρες
Συνολικά 60 κατηγορίες για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού – Στο δικαστήριο σήμερα οι έξι κατηγορούμενοι
Σοκ προκαλεί υπόθεση στη Βρετανία, όπου 49χρονος άνδρας κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε επανειλημμένα την πρώην σύζυγό του επί 13 χρόνια, με τη συμμετοχή ακόμη πέντε ανδρών, με τις Αρχές να του αποδίδουν συνολικά 56 σεξουαλικά αδικήματα, μια υπόθεση που θυμίζει έντονα την «υπόθεση Πελικό» στη Γαλλία.
Ο Φίλιπ Γιανγκ, 49 ετών, πρώην κάτοικος του Σουίντον και πλέον διαμένων στο Ένφιλντ, κατηγορείται για σειρά σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος της πρώην συζύγου του, Τζοάν Γιανγκ, 48 ετών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πράξεις φέρονται να διαπράχθηκαν σε βάθος 13 ετών, από το 2010 έως το 2023, και περιλαμβάνουν πολλαπλές κατηγορίες βιασμού.
Σε παλαιότερη φωτογραφία που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, το πρώην ζευγάρι εμφανίζεται χαμογελαστό, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.
Ο 49χρονος αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για χορήγηση ουσίας με σκοπό την αναισθητοποίηση και υποταγή του θύματος ώστε να προχωρήσει σε σεξουαλικές πράξεις, ηδονοβλεψία, κατοχή άσεμνων εικόνων ανηλίκων και κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού.
Ο Φίλιπ Γιανγκ αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του Swindon Magistrates' Court , σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, μαζί με ακόμη πέντε άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται για συνολικά 60 σεξουαλικά αδικήματα.
Ειδικότερα, ο Μακσόνι, κάτοικος Σάρνμπρουκ, κατηγορείται για έναν βιασμό και κατοχή ακραίων εικόνων. Ο Χάμιλτον, χωρίς μόνιμη κατοικία, κατηγορείται για έναν βιασμό, σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και δύο περιπτώσεις σεξουαλικής επαφής. Ο Σάντερσον Ντόιλ, από το Σουίντον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και σεξουαλική επαφή. Ο Γουίλκινς κατηγορείται για έναν βιασμό και σεξουαλική επαφή, ενώ ο Χασάν για σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση.
Η Τζοάν Γιανγκ έχει παραιτηθεί από το νόμιμο δικαίωμα ανωνυμίας της και, σύμφωνα με τις Αρχές, υποστηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Ο Τζέιμς Φόστερ, ειδικός εισαγγελέας της Crown Prosecution Service, δήλωσε ότι η Εισαγγελία ενέκρινε την άσκηση ποινικής δίωξης έπειτα από εκτενή αστυνομική έρευνα για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα, επισημαίνοντας ότι υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό και σαφές δημόσιο συμφέρον για την εκδίκαση της υπόθεσης.
Από την πλευρά της Wiltshire Police, ο επικεφαλής της έρευνας, ανώτερος αξιωματικός Τζεφ Σμιθ, έκανε λόγο για «σημαντική εξέλιξη σε μια ιδιαίτερα σύνθετη και εκτεταμένη έρευνα», σημειώνοντας ότι η παθούσα έλαβε την απόφαση να αποκαλύψει την ταυτότητά της έπειτα από πολλαπλές συζητήσεις με τις Αρχές και τις υπηρεσίες υποστήριξης.
Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες για την υπόθεση να επικοινωνήσει με την αστυνομία.
Η Ζιζέλ Πελικό αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, της χημικής υποταγής και της μη συγκατάθεσης.
Αρνήθηκε να διεξαχθεί η δίκη των βιαστών της κεκλεισμένων των θυρών και να μην αποκαλυφθεί το όνομά της με σκοπό, όπως είπε, «να αλλάξει στρατόπεδο η ντροπή».
Νέα υπόθεση ΠελικόΗ υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της στο Μαζάν από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της, ο Ντομινίκ Πελικό, αφού προηγουμένως την νάρκωνε.
