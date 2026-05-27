IDF και Σιν Μπετ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του νέου στρατιωτικού αρχηγού της Χαμάς, δείτε βίντεο από την επιχείρηση
«Ο τέταρτος διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα εξαλείφθηκε χθες και πήγε να συναντήσει τους συντρόφους του στα βάθη της κόλασης», είπε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας
Νεκρός σε ισραηλινή επίθεση που πραγματοποιήθηκε βόρεια της Γάζας τη νύχτα, έπεσε ο νέος στρατιωτικός αρχηγός της Χαμάς, Μοχάμεντ Οντέχ, όπως επιβεβαίωσαν το πρωί της Τετάρτης ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) και η υπηρεσία πληροφοριών Σιν Μπετ.
Σύμφωνα με τον στρατό, πολλά κτίρια στη Γάζα που χρησιμοποιούνταν ως κρησφύγετα από τον Οντέχ στοχοποιήθηκαν μετά από μήνες παρακολούθησης των κινήσεων του ίδιου και των συνεργατών του. Ένα κοντινό διαμέρισμα που ανήκε σε άλλο μέλος της Χαμάς, εμπλεκόμενο στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, επίσης χτυπήθηκε.
Ο Οντέχ είχε αναλάβει επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τη δολοφονία του Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, και προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της οργάνωσης.
Οι IDF υπογραμμίζουν ότι ο Οντέχ είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και το συντονισμό της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και αργότερα καθοδηγούσε επιθέσεις και επιχειρήσεις πληροφοριών κατά των ισραηλινών στρατευμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Οι υπηρεσίες ασφαλείας χαρακτηρίζουν τον Οντέχ ως έναν από τους τελευταίους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς διοικητές της Χαμάς που συμμετείχαν στην οργάνωση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι ο θάνατός του αποτελεί «σημαντικό πλήγμα» στις προσπάθειες της οργάνωσης να ανασυγκροτηθεί.
Και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, επιβεβαίωσε τη δολοφονία του Οντέχ, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ προχωράει στον στόχο του για «εθελοντική μετανάστευση» από τη Λωρίδα της Γάζας.
«Ο τέταρτος διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα εξαλείφθηκε χθες και πήγε να συναντήσει τους συντρόφους του στα βάθη της κόλασης», ανέφερε ο Κατζ σε ανάρτηση στο X.
Ο Κατζ επαίνεσε τις IDF και τη Σιν Μπετ για την «εξαιρετική εκτέλεση», τονίζοντας: «Δεσμευτήκαμε να εξαλείψουμε όλους όσους ηγήθηκαν της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, και αυτό θα κάνουμε. Όλοι είναι σημειωμένοι για θάνατο, παντού».
Επανέλαβε επίσης τους στόχους του Ισραήλ για την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία στη Γάζα και την προώθηση του σχεδίου «εθελοντικής μετανάστευσης» για την περιοχή, καταλήγοντας: «Όλα στην κατάλληλη στιγμή και με τον σωστό τρόπο».
מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 27, 2026
בשם רה"מ ובשמי, ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המבריק.
התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח ה-7 באוקטובר וכך נעשה: כולם בני מוות בכל מקום.
התחייבנו שהחמאס לא ישלוט אזרחית וצבאית… pic.twitter.com/b5ryB4tHz7
