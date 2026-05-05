Το Ιράν επιχειρεί να εδραιώσει την κυριαρχία του στα Στενά του Ορμούζ: Διόδια και νέο μηχανισμό ελέγχου της διέλευσης πλοίων ανακοίνωσε η Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Στενά του Ορμούζ Περσικός κόλπος Πλοία Ναυτιλία

Το Ιράν επιχειρεί να εδραιώσει την κυριαρχία του στα Στενά του Ορμούζ: Διόδια και νέο μηχανισμό ελέγχου της διέλευσης πλοίων ανακοίνωσε η Τεχεράνη

Τα πλοία που θα θέλουν να  περάσουν από το θαλάσσιο πέρασμα θα πρέπει να επικοινωνούν με τη νέα αρχή, να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έγγραφα και να καταβάλλουν τα προβλεπόμενα τέλη διέλευσης

Το Ιράν επιχειρεί να εδραιώσει την κυριαρχία του στα Στενά του Ορμούζ: Διόδια και νέο μηχανισμό ελέγχου της διέλευσης πλοίων ανακοίνωσε η Τεχεράνη
23 ΣΧΟΛΙΑ
Την θέσπιση νέας Aρχής που θα δίνει έγκριση για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Ιράν

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η Τεχεράνη θεσπίζει διαδικασία έγκρισης διέλευσης μέσω της «Persian Gulf Strait Authority».

Το Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας Aρχής για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, επιβάλλοντας σε πλοία να υποβάλλουν αίτηση, να πληρώνουν τέλη και να λαμβάνουν έγκριση πριν από τη διέλευση, όπως μετέδωσε το Tasnim News Agency.

Η ιρανική πλευρά προχώρησε στη σύσταση της «Persian Gulf Strait Authority», ενός νέου φορέα που, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, θα εποπτεύει και θα ρυθμίζει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.


Πώς θα γίνεται η διαδικασία

Βάσει της ίδιας πληροφόρησης, τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα θα πρέπει να επικοινωνούν με τη νέα Aρχή, να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έγγραφα και να καταβάλλουν τα προβλεπόμενα τέλη διέλευσης.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα τους παρέχεται άδεια για να διασχίσουν τα Στενά, ενώ η σχετική επιβεβαίωση θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η εξέλιξη αυτή, όπως παρουσιάζεται από το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, εντάσσεται σε ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή ή την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας.


Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν σήμερα να δώσουν «ισχυρή απάντηση» στα πλοία που προσπαθούν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ, εκτός από τη διαδρομή που επιβάλλουν, την ώρα που οι ΗΠΑ διεξάγουν μια επιχείρηση με στόχο να βγουν από τον Κόλπο τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί εκεί.

«Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ ότι το μόνο ασφαλές πέρασμα είναι ο διάδρομος που είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν», δήλωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωση.

«Οποιαδήποτε εκτροπή πλοίου προς άλλες διαδρομές είναι επικίνδυνη και θα οδηγήσει σε μια ισχυρή απάντηση του Ναυτικού των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης», σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
23 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης