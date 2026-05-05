Το Ιράν επιχειρεί να εδραιώσει την κυριαρχία του στα Στενά του Ορμούζ: Διόδια και νέο μηχανισμό ελέγχου της διέλευσης πλοίων ανακοίνωσε η Τεχεράνη
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η Τεχεράνη θεσπίζει διαδικασία έγκρισης διέλευσης μέσω της «Persian Gulf Strait Authority».
Το Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας Aρχής για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, επιβάλλοντας σε πλοία να υποβάλλουν αίτηση, να πληρώνουν τέλη και να λαμβάνουν έγκριση πριν από τη διέλευση, όπως μετέδωσε το Tasnim News Agency.
Η ιρανική πλευρά προχώρησε στη σύσταση της «Persian Gulf Strait Authority», ενός νέου φορέα που, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, θα εποπτεύει και θα ρυθμίζει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.
Πώς θα γίνεται η διαδικασία
Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης
