Αραγτσί για ΗΠΑ: Η «Επιχείρηση Ελευθερία» οδηγεί σε «Επιχείρηση Αδιέξοδο»
ΚΟΣΜΟΣ
Αμπάς Αραγτσί Κιρ Στάρμερ Σαουδική Αραβία Ιράν ΗΠΑ

Αραγτσί για ΗΠΑ: Η «Επιχείρηση Ελευθερία» οδηγεί σε «Επιχείρηση Αδιέξοδο»

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ αποκλείει στρατιωτική λύση και καλεί σε διάλογο – Στάρμερ καταδικάζει τα πλήγματα, ανησυχία από Σαουδική Αραβία

Αραγτσί για ΗΠΑ: Η «Επιχείρηση Ελευθερία» οδηγεί σε «Επιχείρηση Αδιέξοδο»
3 ΣΧΟΛΙΑ
Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να προχωρά σε επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει έντονη ανησυχία, ενώ παράλληλα εντείνονται οι εκκλήσεις για διπλωματική λύση και αποφυγή περαιτέρω στρατιωτικής σύγκρουσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε μέσω X ότι οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ καταδεικνύουν πως «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο που σημειώνεται στις συνομιλίες, επισημαίνοντας τον ρόλο του Πακιστάν, το οποίο – όπως ανέφερε – συμβάλλει θετικά στη διαδικασία. Ο ίδιος απηύθυνε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας τον κίνδυνο να εμπλακούν εκ νέου σε ένα «τέλμα» λόγω ενεργειών τρίτων παραγόντων, ενώ αντίστοιχη σύσταση έκανε και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το «Project Freedom» καταλήγει να μετατρέπεται σε «Project Deadlock».


Καταδίκη από Στάρμερ και διπλωματικές εκκλήσεις

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένο Βασίλειο, Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις, κάνοντας λόγο για πλήγματα με drones και πυραύλους που έθεσαν στο στόχαστρο τα ΗΑΕ.

«Αυτή η κλιμάκωση πρέπει να σταματήσει. Το Ιράν πρέπει να εμπλακεί σε αληθινές διαπραγματεύσεις για να εγγυηθεί ότι η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή θα αντέξει και ότι θα επιτευχθεί διπλωματική λύση με μακρά διάρκεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Κλείσιμο
Οι επιθέσεις αυτές ήταν οι πρώτες μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στις αρχές του προηγούμενου μήνα και σημειώθηκαν την ίδια ημέρα με την έναρξη αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Την έντονη ανησυχία της για τις εξελίξεις εξέφρασε και η Σαουδική Αραβία, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο νέας «στρατιωτικής κλιμάκωσης» στον Κόλπο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας κάλεσε σε αποκλιμάκωση, αυτοσυγκράτηση και αποφυγή περαιτέρω έντασης, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη συνέχισης των μεσολαβητικών προσπαθειών.



Το Ριάντ εξέφρασε τη στήριξή του στις πρωτοβουλίες του Πακιστάν και στις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν σε πολιτική λύση, ώστε να αποτραπεί η διολίσθηση της περιοχής σε νέα αστάθεια.

Η κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, φαίνεται πλέον να δοκιμάζεται, μετά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ ιρανικών και αμερικανικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και τις επιθέσεις του Ιράν κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την αβεβαιότητα στην περιοχή και ενισχύουν τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης