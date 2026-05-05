Αραγτσί για ΗΠΑ: Η «Επιχείρηση Ελευθερία» οδηγεί σε «Επιχείρηση Αδιέξοδο»

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ αποκλείει στρατιωτική λύση και καλεί σε διάλογο – Στάρμερ καταδικάζει τα πλήγματα, ανησυχία από Σαουδική Αραβία





Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να προχωρά σε επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει έντονη ανησυχία, ενώ παράλληλα εντείνονται οι εκκλήσεις για διπλωματική λύση και αποφυγή περαιτέρω στρατιωτικής σύγκρουσης.Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί , δήλωσε μέσω X ότι οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ καταδεικνύουν πως «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση».Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο που σημειώνεται στις συνομιλίες, επισημαίνοντας τον ρόλο του Πακιστάν, το οποίο – όπως ανέφερε – συμβάλλει θετικά στη διαδικασία. Ο ίδιος απηύθυνε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες , τονίζοντας τον κίνδυνο να εμπλακούν εκ νέου σε ένα «τέλμα» λόγω ενεργειών τρίτων παραγόντων, ενώ αντίστοιχη σύσταση έκανε και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το «Project Freedom» καταλήγει να μετατρέπεται σε «Project Deadlock».Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένο Βασίλειο, Κιρ Στάρμερ , καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις, κάνοντας λόγο για πλήγματα με drones και πυραύλους που έθεσαν στο στόχαστρο τα ΗΑΕ.«Αυτή η κλιμάκωση πρέπει να σταματήσει. Το Ιράν πρέπει να εμπλακεί σε αληθινές διαπραγματεύσεις για να εγγυηθεί ότι η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή θα αντέξει και ότι θα επιτευχθεί διπλωματική λύση με μακρά διάρκεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.Οι επιθέσεις αυτές ήταν οι πρώτες μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στις αρχές του προηγούμενου μήνα και σημειώθηκαν την ίδια ημέρα με την έναρξη αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.Την έντονη ανησυχία της για τις εξελίξεις εξέφρασε και η Σαουδική Αραβία , προειδοποιώντας για τον κίνδυνο νέας «στρατιωτικής κλιμάκωσης» στον Κόλπο.Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας κάλεσε σε αποκλιμάκωση, αυτοσυγκράτηση και αποφυγή περαιτέρω έντασης, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη συνέχισης των μεσολαβητικών προσπαθειών.





Το Ριάντ εξέφρασε τη στήριξή του στις πρωτοβουλίες του Πακιστάν και στις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν σε πολιτική λύση, ώστε να αποτραπεί η διολίσθηση της περιοχής σε νέα αστάθεια.



Η κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, φαίνεται πλέον να δοκιμάζεται, μετά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ ιρανικών και αμερικανικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και τις επιθέσεις του Ιράν κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.



Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την αβεβαιότητα στην περιοχή και ενισχύουν τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.