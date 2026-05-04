Απειλές από τον Τραμπ: Αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, «θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης»
Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι το Ιράν έχει δείξει μεγαλύτερη ευελιξια στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις - Καταστρέψαμε επτά ταχύπλοα των Ιρανών, παραδέχεται σε ανάρτησή του
Στις απειλές προσφεύγει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ, που χθες εξήγγειλε τον απεγκλωβισμό πλοίων από τον Περσικό Κόλπο με τη βοήθεια του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικου και την έμμεση συμφωνία του Ιράν, αν και το Ιράν έσπευσε να τον διαψεύσει.
Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα στο Fox News απείλησε ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί από προσώπου γης» αν τολμήσει να επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συνοδεύουν τα σκάφη.
Εκτίμησε ακόμη ότι το Ιράν «έχει δείξει μεγαλύτερη ευελιξία στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις».
Από την άλλη πλευρά δεν παρέλειψε να εκθείασε την αμερικανική στρατιωτική περιουσία στην περιοχή του Περσικού, λέγοντας αφενός ότι η ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας συνεχίζεται.
Ακόμη είπε ότι «διαθέτουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από ό,τι στο παρελθόν, με τον καλύτερο εξοπλισμό και στρατιωτικές βάσεις σε όλο τον κόσμο και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, και θα το κάνουμε αν χρειαστεί».
Εν τω μεταξύ, σε ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρεται στο περιστατικό με το νοτιοκορεατικό πλοίο, καλώντας τη Σεούλ να ενταχτεί στην αποστολή για την απομάκρυνση των πλοίων.
Γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος: «Το Ιράν έχει επιτεθεί σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με την “επιχείρηση ελευθερία”, μεταξύ τους και σε νοτιοκορεατικό φορτηγό πλοίο. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή!
Έχουμε καταστρέψει επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, “γρήγορα σκάφη”. Είναι τα μόνα που τους έχουν απομείνει. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί καμία ζημιά κατά τη διέλευση των Στενών.
Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν, θα έχουν συνέντευξη Τύπου αύριο [Τρίτη] το πρωί».
Σε κάθε περίπτωση, οι επιθέσεις έρχονται λίγες ώρες μετά την έναρξη της «επιχείρησης Ελευθερία» για την απομάκρυνση των πλοίων τρίτων χωρών που είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό Λόλπο μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.
Επρόκειτο για μια πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, για την οποία άφησε να εννοηθεί ότι γίνεται σε συνεννόηση με το Ιράν, το οποίο λίγο αργότερα διέψευσε ότι έχει κάποια εμπλοκή.
