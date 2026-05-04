Φόρο κληρονομιάς… 7 δισ. ευρώ πλήρωσε η οικογένεια που κατέχει τη Samsung
Τα μέλη της οικογένειας πιστεύουν ότι η καταβολή τους είναι «φυσικό καθήκον των πολιτών»
Η οικογένεια που κατέχει τη Samsung ολοκλήρωσε την καταβολή στις Αρχές της Νοτίου Κορέας φόρου κληρονομιάς ύψους 12 τρισεκατομμυρίων γουόν ή περίπου 7 δισ. ευρώ.
Είναι η μεγαλύτερη πληρωμής αυτού του είδους στην ιστορία της χώρας, αλλά με τον τρόπο της συνεπής προς την ιδεολογία της οικογένειας που, κατά δήλωση της, «η καταβολή φόρων είναι φυσικό καθήκον των πολιτών».
Το ποσό κατέλαβαν ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας Λι Τζάε-γιονγκ και άλλα μέλη της οικογένειας, μεταξύ των οποίων η μητέρα του Χονγκ Ρα-χι και οι αδελφές του Λι Μποο-τζιν και Λι Σέο-χιουν, κατέβαλαν το ποσό σε έξι δόσεις μέσα σε πέντε χρόνια.
Πρόκειται για ποσό μιάμιση φορά μεγαλύτερο από τα συνολικά έσοδα της Νότιας Κορέας από φόρους κληρονομιάς για το 2024, αναφέρει το BBC.
Ο συντελεστής φόρου κληρονομιάς στη Νότια Κορέα είναι στο 50% και συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο.
Ο φόρος σχετίζεται με την περιουσία που άφησε ο άλλοτε πρόεδρος της εταιρείας, Λι Κουν-Χι, ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο του 2020. Ανέρχεται σε 26 τρισ. γουόν και περιλάμβανε μετοχές, ακίνητα και έργα τέχνης.
Μέρος της κληρονομιάς του Λι που περιλαμβάνει έργα τέχνης του Πικάσο και του Νταλί, δωρίστηκε στο Εθνικό Μουσείο της Κορέας και σε άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς.
Η Samsung είναι η μεγαλύτερη chaebol της Νότιας Κορέας, δηλαδή οικογενειακή επιχείρηση, με δραστηριότητες που εκτείνονται στους τομείς της ηλεκτρονικής, της βαριάς βιομηχανίας, των κατασκευών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Η οικογένεια Λι έχει συνολική καθαρή περιουσία άνω των 45 δισ. δολαρίων. Μάλιστα, η περιουσία τους έχει υπερδιπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, καθώς η ζήτηση για μικροτσίπ από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης συνέβαλε στην αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της Samsung Electronics.
Ο Όμιλος Samsung ιδρύθηκε το 1938 από τον Λι Μιούνγκ-τσουλ, τον παππού του σημερινού προέδρου της εταιρείας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
