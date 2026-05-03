Συναγερμός στον Περσικό Κόλπο: Επίθεση σε φορτηγό πλοίο ανοιχτά του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Περσικός κόλπος Τάνκερ Ιράν Επίθεση

Συναγερμός στον Περσικό Κόλπο: Επίθεση σε φορτηγό πλοίο ανοιχτά του Ιράν

Αναφορά για πολλαπλά μικρά σκάφη κοντά στο Σιρίκ - Ασφαλές το πλήρωμα, σε επιφυλακή η ναυτιλιακή κοινότητα

Συναγερμός στον Περσικό Κόλπο: Επίθεση σε φορτηγό πλοίο ανοιχτά του Ιράν
Μηνάς Τσαμόπουλος
9 ΣΧΟΛΙΑ
Νέο περιστατικό ασφάλειας σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, εντείνοντας την ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα σε μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Σύμφωνα με ενημέρωση του UKMTO, καταγράφηκε συμβάν σε απόσταση περίπου 11 ναυτικών μιλίων δυτικά του Σιρίκ, στο Ιράν, με εμπλοκή εμπορικού πλοίου.

Ειδικότερα, ο πλοίαρχος φορτηγού πλοίου (bulk carrier) που κατευθυνόταν προς βορρά ανέφερε ότι το πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλαπλά μικρά σκάφη. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική ρύπανση.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν, την ώρα που εκδίδονται συστάσεις προς τα διερχόμενα πλοία να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Συναγερμός στον Περσικό Κόλπο: Επίθεση σε φορτηγό πλοίο ανοιχτά του Ιράν


Σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας, τα πλοία καλούνται να διατηρούν συνεχή επιτήρηση, τόσο οπτική όσο και μέσω ραντάρ, σε 24ωρη βάση, να εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (BMP), καθώς και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις τοπικές αρχές θαλάσσιας ασφάλειας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αυξημένων εντάσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αναδεικνύοντας τους συνεχιζόμενους κινδύνους για την εμπορική ναυτιλία και την ανάγκη για διαρκή επαγρύπνηση.
Μηνάς Τσαμόπουλος
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ποιος βοηθά μια επιχείρηση να αξιοποιήσει σωστά την τεχνολογία;

Καθώς τα εργαλεία πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογία διεισδύει σε κάθε επιχειρησιακή λειτουργία, η ανάγκη για ξεκάθαρη κατεύθυνση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Το ερώτημα όμως παραμένει ουσιαστικό: Ποιος μπορεί να συνδέσει το business με την Τεχνολογία στο επίπεδο των αποφάσεων;

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης