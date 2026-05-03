Συναγερμός στον Περσικό Κόλπο: Επίθεση σε φορτηγό πλοίο ανοιχτά του Ιράν
Αναφορά για πολλαπλά μικρά σκάφη κοντά στο Σιρίκ - Ασφαλές το πλήρωμα, σε επιφυλακή η ναυτιλιακή κοινότητα
Νέο περιστατικό ασφάλειας σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, εντείνοντας την ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα σε μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Σύμφωνα με ενημέρωση του UKMTO, καταγράφηκε συμβάν σε απόσταση περίπου 11 ναυτικών μιλίων δυτικά του Σιρίκ, στο Ιράν, με εμπλοκή εμπορικού πλοίου.
Ειδικότερα, ο πλοίαρχος φορτηγού πλοίου (bulk carrier) που κατευθυνόταν προς βορρά ανέφερε ότι το πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλαπλά μικρά σκάφη. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική ρύπανση.
Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν, την ώρα που εκδίδονται συστάσεις προς τα διερχόμενα πλοία να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.
Σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας, τα πλοία καλούνται να διατηρούν συνεχή επιτήρηση, τόσο οπτική όσο και μέσω ραντάρ, σε 24ωρη βάση, να εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (BMP), καθώς και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις τοπικές αρχές θαλάσσιας ασφάλειας.
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αυξημένων εντάσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αναδεικνύοντας τους συνεχιζόμενους κινδύνους για την εμπορική ναυτιλία και την ανάγκη για διαρκή επαγρύπνηση.
