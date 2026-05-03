Η Φοντάνα ντι Τρέβι φωτίζεται για το διεθνές τουρνουά τένις της Ιταλίας δείτε βίντεο
Στόχος είναι η «μεταφορά της μαγείας του τουρνουά σε ολόκληρη την πόλη» δήλωσε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού της ιταλικής πρωτεύουσας
Μέχρι και το Σάββατο 10 Μαΐου, από τις 21:00 έως τα μεσάνυχτα, η πρόσοψη της Φοντάνα ντι Τρέβι φωτίζεται με ειδικές προβολές, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που συνεχίζεται από τα προηγούμενα χρόνια και ενισχύει τη σύνδεση του τουρνουά τένις στο Foro Italico με την πόλη της Ρώμης.
Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού της ιταλικής πρωτεύουσας, Alessandro Onorato, σε μήνυμά του κάλεσε το κοινό να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις, τονίζοντας ότι στόχος είναι η «μεταφορά της μαγείας του τουρνουά σε ολόκληρη την πόλη». Όπως ανέφερε, δράσεις πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία, από γήπεδα τένις στην Piazza del Popolo έως θεματικές βιτρίνες στο ιστορικό κέντρο, αλλά και εκδηλώσεις σε περιοχές όπως η Ostia, το Don Bosco και το Montesacro.
Στην επιφάνεια του εμβληματικού μνημείου προβάλλεται video mapping που συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία με την πολιτιστική κληρονομιά της «Αιώνιας Πόλης».
Δείτε βίντεο:
Gli Internazionali d'Italia di tennis si 'presentano' alla Fontana di Trevi. Show di luci proiettato sul celebre monumento in attesa che il torneo entri nel clou. VIDEO #ANSA pic.twitter.com/Pb1ajEmn2P— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 3, 2026
