Ανατροπή λεωφορείου με νεκρούς και τραυματίες στην Τουρκία
Το όχημα βγήκε από τον δρόμο πιθανόν λόγω του ολισθηρού οδοστρώματος με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα τουλάχιστον τέσσερις επιβάτες
Επιβατικό λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε στη Μαλάτια της Τουρκίας το απόγευμα της Κυριακής.
Οι πρώτες αναφορές από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για τέσσερις νεκρούς και 15 τραυματίες.
Το όχημα βγήκε από τον δρόμο πιθανόν λόγω του ολισθηρού οδοστρώματος.
Επί τόπου βρίσκονται διασώστες και αστυνομικοί.
#SonDakika— 23 DERECE (@yirmiucderece) May 3, 2026
Malatya'da yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. pic.twitter.com/l3zTfTLIjJ
Malatya-Adıyaman kara yolunda yolcu otobüsü devrildi.— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) May 3, 2026
• Çok sayıda kişi yaralandı.
• Olay yerine ekipler sevk edildi. pic.twitter.com/QbL5JJ78gz
Malatya–Adıyaman kara yolunda bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.— NAZ (@Nazcansuhaber) May 3, 2026
İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. (TRT) pic.twitter.com/EEpDkfBt3m
