Deutsche Welle: Η Γερμανία φοβάται την απόσυρση πυραύλων Tomahawk περισσότερο από την αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών
Προβληματισμό στο Βερολίνο προκαλούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk που θεωρούνταν κρίσιμος παράγοντας αποτροπής

Στο Βερολίνο επικρατεί αναβρασμός σε αυτό το κρίσιμο Σαββατοκύριακο για τα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί εκτεταμένης αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία τους επόμενους έξι με δώδεκα μήνες.

Μετά την πρώτη ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου για σχέδιο αποχώρησης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέες δηλώσεις, λέγοντας ότι ο αριθμός τους μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Σύμφωνα με στοιχεία του Πενταγώνου ο αριθμός των εν ενεργεία Αμερικανών στρατιωτών στη Γερμανία ανέρχεται σε περίπου 36.000, ενώ στοιχεία του γερμανικού Υπουργείου Άμυνας κάνουν λόγο για σχεδόν 40.000.

Η γερμανική κυβέρνηση, όπως  αναφέρει η Deutsche Welle,  επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους μετά την ένταση και τις πρωτοφανείς λεκτικές επιθέσεις μεταξύ Φρίντριχ Μερτς  και Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επιχείρησε να στείλει ένα κατευναστικό μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι η στενή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα και τονίζοντας ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία εξυπηρετεί τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα αμερικανικά συμφέροντα.

Πιο δραματική η ακύρωση της στάθμευσης Tomahawk

Την ίδια ώρα μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η είδηση βάσει δημοσιεύματος των New York Times ότι οι ΗΠΑ, εκτός από στρατεύματα, ενδέχεται να ακυρώσουν την προγραμματισμένη για το 2026 στάθμευση στη Γερμανία αμερικανικών πυραύλων μεγάλου Βεληνεκούς τύπου Tomahawk.

Eιδικοί εκτιμούν ότι αυτή θα ήταν μια «δραματική εξέλιξη» για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, δεδομένου ότι οι πύραυλοι αυτοί θα άλλαζαν τις ισορροπίες απέναντι τη Μόσχα. Όπως αναφέρει ο ειδικός σε θέματα πολιτικής ασφάλειας Νίκο Λάνγκε στην ιστοσελίδα tagesschau.de, «υπάρχουν ρωσικοί πύραυλοι στο Καλίνινγκραντ που μας απειλούν» και η Γερμανία δεν διαθέτει το κατάλληλο «όπλο» για να απαντήσει.

Η Ρωσία θεωρεί από την πλευρά της ότι οι συγκεκριμένοι αμερικανικοί πύραυλοι, που είναι σταθμευμένοι στη Γερμανία, θα μπορούσαν να επιφέρουν πλήγμα ακόμα και μέχρι τη Μόσχα, ζητώντας την απομάκρυνσή τους.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η ανάπτυξη Tomahawk βεληνεκούς άνω των 2.500 χλμ. στη Γερμανία συμφωνήθηκε το 2024 μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν από τους Δημοκρατικούς και του τότε Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, με στόχο να καλυφθούν κενά της ευρωπαϊκής άμυνας.

Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του Πενταγώνουν, αναφέρει ότι δεν θα αποσταλεί αμερικανικό τάγμα για ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία. Αναλυτές στη Γερμανία φτάνουν μέχρι το σημείο να αφήσουν υπόνοιες ακόμα και για «υπόγεια συμφωνία» Μόσχας και Ουάσιγκτον για το συγκεκριμένο θέμα, με στόχο διαβουλεύσεις για το Ουκρανικό - χωρίς την Ευρώπη.
