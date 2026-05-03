Οι ΗΠΑ έστειλαν απάντηση στην ειρηνευτική μας πρόταση, την εξετάζουμε, λέει το Ιράν
«Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε πυρηνικές διαπραγματεύσεις» δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών
Η Τεχεράνη ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ απάντησαν στην ιρανική πρόταση 14 σημείων, που κατατέθηκε μέσω του μεσολαβητή Πακιστάν και η ιρανική πλευρά εξετάζει την απάντηση της Ουάσινγκτον, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
«Σε αυτό το στάδιο, δεν διεξάγουμε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα» δηλώνει εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι η Τεχεράνη υπέβαλε απάντηση 14 σημείων σε αντίστοιχη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης.
Η ιρανική πρόταση απαντά σε σχέδιο εννέα σημείων της Ουάσινγκτον και εστιάζει στον πλήρη τερματισμό (και όχι στο «πάγωμα») των εχθροπραξιών, απορρίπτοντας την αμερικανική πρόταση για δίμηνη εκεχειρία και ζητώντας επίλυση των βασικών ζητημάτων εντός 30 ημερών. Η Τεχεράνη υπογραμμίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου και όχι η παράταση μιας προσωρινής ανακωχής.
