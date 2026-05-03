Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες έπειτα από έκρηξη σε σπίτι στο Μπρίστολ
Η αστυνομία τόνισε ότι δεν αντιμετωπίζει το  περισταστικό ως ύποπτο για τρομοκρατία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, υπέστησαν ελαφρά τραύματα από έκρηξη που σημειώθηκε σε σπίτι στην πόλη Μπρίστολ της νότιας Αγγλίας.

Η αστυνομία, που έκανε λόγο για μείζον συμβάν, τόνισε ότι δεν το αντιμετωπίζει ως ύποπτο για τρομοκρατία. Ο αστυνομικός διευθυντής του Έιβον και Σόμερσετ, Ματ Εμπς, ανέφερε αργότερα ότι το περιστατικό σχετίζεται με ενδοοικογενειακά ζητήματα.

Αστυνομικοί διεξάγουν επίσης έρευνες σε ένα σπίτι στο Μπρίστολ που συνδέεται με την έκρηξη και ενώ βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, οι Αρχές σε αυτό το σημείο δεν αναζητούν κανέναν άλλο ύποπτο σε σχέση με την έκρηξη, τόνισε η αστυνομία.

