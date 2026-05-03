Θεωρίες συνωμοσίας για τη νέα απόπειρα: Αν ο «μοναχικός λύκος» έτρωγε τον Τραμπ...

Οι σκοτεινές πτυχές

Η έντρομη Μελάνια

Λειτούργησαν άψογα

Η ασπίδα των φρουρών

Ο Τραμπ κάτω από το τραπέζι

Οι διαφορές από την Πενσιλβάνια

Η σύλληψη του 31χρονου

Η φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Αρχές δείχνει τον Κόουλ Τόμας Αλεν, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του. Πρόκειται για μια selfie όπου ο 31χρονος ποζάρει οπλισμένος

Ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Αλεν γυμνός και με χειροπέδες αμέσως μετά τη σύλληψή του

Προς επίρρωση όσων έγραψε ο συλληφθείς ως δράστης της επίθεσης, ένας δημοσιογράφος, ο Χιου Ντόχερτι του dailybeast.com, συνειδητοποίησε ότι έμενε στο διπλανό δωμάτιο του «Χίλτον». Και όχι μόνο. Για όσους απορούν πώς είναι δυνατόν, σε έναν χώρο που είχε ελεγχθεί επί μέρες για εκρηκτικούς μηχανισμούς, είχαν ανακριθεί οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου κ.λπ., θα μπορούσε οποιοσδήποτε να κατέβει ως τις υπόγειες αίθουσες δεξιώσεων και να συναρμολογήσει ένα τυφέκιο, ο Ντόχερτι διαβεβαιώνει ότι ο ίδιος, χωρίς να το έχει προγραμματίσει, είχε ακολουθήσει την ίδια διαδρομή, από το δωμάτιό του στον 10ο όροφο ως το υπόγειο και κανείς δεν τον είχε σταματήσει για οποιονδήποτε έλεγχο.Τα ερωτηματικά, οι απορίες -εύλογες και συνωμοσιολογικές εξίσου- οι αναπόφευκτες σκοτεινές πτυχές μιας ούτως ή άλλως παράξενης ένοπλης επιδρομής με στόχο τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τους πρωτοκλασάτους συνεργάτες του δεν θα μπορούσαν παρά να διχάζουν κοινό και αναλυτές κάθε είδους, παγκοσμίως. Ποιος πραγματικά είναι ο επίδοξος εκτελεστής του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιτέθηκε μετωπικά, από την κύρια είσοδο, αλλά τόσο γρήγορα ώστε ούτε οι κάμερες ασφαλείας δεν πρόλαβαν να αποτυπώσουν τα χαρακτηριστικά του;Γιατί αυτός ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Αλεν, με την πανεπιστημιακή παιδεία και την καλοκάγαθη φυσιογνωμία, τη μία στιγμή ορμά, πιθανότατα αποφασισμένος να θερίσει τον Ντόναλντ Τραμπ και σχεδόν σύσσωμη την κυβέρνησή του, ενώ την επόμενη βρίσκεται δεμένος πισθάγκωνα, μπρούμυτα στο πάτωμα και εντελώς γυμνός; Πώς μέσα στα τόσα όπλα που τράβηξαν ενστικτωδώς μυστικοί πράκτορες και φρουροί, ο Κόουλ Τόμας Αλεν συνελήφθη ζωντανός, εντελώς σώος και αβλαβής; Και δη σε μια χώρα όπου η αστυνομία κατηγορείται, με πολύ μεγάλη συχνότητα, για υπερβολική και αλόγιστη βία, για συνοπτικές εκτελέσεις υπόπτων ακόμη και για ελάσσονες τροχαίες παραβάσεις; Εντέλει, όντως συνέβη ή ήταν σκηνοθετημένο το όλο σκηνικό με το «ντου» ενός οπλισμένου «μοναχικού λύκου» που είχε την έμπνευση να διαπεράσει έναν εξαιρετικά πυκνό κλοιό από την ελίτ των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας, απλώς σπριντάροντας σαν δρομέας ταχύτητας σε ντεμαράζ;Η χτυπητή αντίθεση, ωστόσο, ανάμεσα στις απόψεις γύρω από το γεγονός, δεν αφορά μόνο τις θεωρίες συνωμοσίας και τη διάψευσή τους, π.χ. αν η ματαιωθείσα απόπειρα εναντίον του ήταν ένα τρικ που σκαρφίστηκε ο Τραμπ, προκειμένου να μεταστρέψει το αρνητικό κλίμα που βαραίνει τον Λευκό Οίκο εσχάτως, λόγω του αδιεξόδου στον πόλεμο με το Ιράν, τον πληθωρισμό, τη χαμηλή δημοτικότητα εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών κ.λπ. Η διχογνωμία γύρω από το τι πραγματικά συνέβη το Σάββατο 25 Απριλίου στην παραδοσιακή δεξίωση (ή «δείπνο») προς τιμήν των ανταποκριτών που καλύπτουν την προεδρική ειδησεογραφία αφορά κυρίως το εάν τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί ήταν επαρκή για μια συνάθροιση δεκάδων επισήμων ανώτατου επιπέδου, εκατοντάδων VIP προσκεκλημένων, παρουσία του προεδρικού ζεύγους και της πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ.Αν υποθετικά ο Αλεν κατόρθωνε να φέρει εις πέρας την αιματηρή αποστολή του, μετά το μακελειό οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα έμεναν διοικητικά ακέφαλες και θα βυθίζονταν στο χάος. Τουλάχιστον 12 από τους 18 κρατικούς αξιωματούχους που συναπαρτίζουν την προκαθορισμένη σειρά διαδοχής του προέδρου θα είχαν φύγει μέσα σε σάκους μεταφοράς νεκρών από την υπόγεια αίθουσα δεξιώσεων του «Χίλτον» στην Ουάσινγκτον. Για την ιστορία, πρόεδρος των ΗΠΑ, έστω και σε προσωρινό, μεταβατικό στάδιο, θα ορκιζόταν εκτάκτως ο αρχαιότερος των Ρεπουμπλικανών, ο γερουσιαστής Τσακ Γκράσλι από την Πολιτεία της Αϊοβα, ηλικίας 92 ετών.Η επίσημη εκδοχή για την επίθεση, όπως εκφράζεται από τους επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, είναι ότι ο μηχανισμός προστασίας λειτούργησε άψογα. Ο επίδοξος δράστης δεν έφτασε ποτέ σε απόσταση βολής από τους στόχους του· δεν έφτασε καν στον ίδιο όροφο με τον πλανητάρχη, τη Μελάνια και το υπόλοιπο πλήθος των VIP, καθώς συνελήφθη προτού κατέβει τις σκάλες του 2ου υπογείου. Κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά και κανείς δεν εκτέθηκε πραγματικά σε κίνδυνο. Ακόμη και ο αστυνομικός που δέχτηκε βολή αφενός προστατεύτηκε από το αλεξίσφαιρο γιλέκο και το κινητό τηλέφωνό του, αφετέρου μάλλον πυροβολήθηκε από συνάδελφό του.Ο πρόεδρος Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απομακρύνθηκαν πάραυτα και προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ στην πλειονότητά τους οι παριστάμενοι δεν συνωστίστηκαν στις εξόδους, εφόσον η κεντρική αίθουσα θεωρούνταν ασφαλές σημείο, πλήρως ελεγμένο για κρυμμένα εκρηκτικά. Ο δε Κόουλ Τόμας Αλεν ακινητοποιήθηκε και εξουδετερώθηκε ακαριαία. Και, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα ενεργειών σε τέτοιου είδους επιθέσεις, μετά τη σύλληψη ο ύποπτος υφίσταται εξονυχιστικό σωματικό έλεγχο. Του αφαιρείται κάθε ένδυμα, εξάρτημα κ.λπ. Τον αφήνουν εντελώς γυμνό, προκειμένου να αποκλειστεί ότι ο δράστης θα χρησιμοποιήσει κάποιο κρυμμένο όπλο οποιουδήποτε είδους για να αυτοκτονήσει ή και να προξενήσει μια (αυτο)καταστροφή, σαν έσχατο χτύπημα στο σύστημα εξουσίας.Εντούτοις, ένα από τα παράδοξα στοιχεία του δράματος έγκειται στην παράκαμψη των πολιτικών παθών και την παρατεταμένη σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στους Δημοκρατικούς της αντιπολίτευσης και τους Ρεπουμπλικανούς που νέμονται την εκτελεστική εξουσία ελέω Ντόναλντ Τραμπ. Ετσι, υπήρξαν δημόσιες τοποθετήσεις από αντι-Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι βρήκαν άψογα τα μέτρα ασφαλείας.Και, αντιδιαμετρικά, ένθερμοι φιλο-Τραμπικοί, οι οποίοι βυσσοδόμησαν κατά των υπευθύνων για τη θανάσιμα αναποτελεσματική περιφρούρηση του πλανητάρχη, διαφωνώντας ακόμη και με τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος έσπευσε να υπερασπιστεί τα «γενναία στελέχη των μυστικών υπηρεσιών» που τον προστάτευσαν με το γνωστό ανθρώπινο τείχος γύρω του, την ασφαλή απομάκρυνσή του από την αίθουσα της δεξίωσης κ.ο.κ.Παρ’ όλα αυτά, ίσως το πιο πειστικό επιχείρημα για την κατάρριψη των θεωριών συνωμοσίας περί «στημένου» επεισοδίου είναι ότι το τελευταίο που θα επεδίωκε ο Τραμπ, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο, αφορά τη δημόσια εικόνα του ως άτρωτου και παντοδύναμου. Αν ισχύει ότι το περιστατικό χορογραφήθηκε με εντολή του προέδρου, τότε απέτυχε οικτρά. Διότι, σε μία από τις προηγούμενες επιθέσεις εναντίον του, τον Ιούλιο του 2024 στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, όταν μια σφαίρα τον τραυμάτισε στο αυτί ενόσω απηύθυνε προεκλογική ομιλία σε οπαδούς του, εκείνος σηκώθηκε αμέσως, αιμορραγώντας, και με υψωμένη τη γροθιά του ηρωοποίησε τον εαυτό του. Και, φυσικά, μερικούς μήνες αργότερα κέρδισε τις προεδρικές εκλογές.Αυτή τη φορά, όμως, η εικόνα του ανίσχυρου, εν συγχύσει ηλικιωμένου, μόνο ως ατρόμητο ήρωα δεν τον παρουσίασε. Ενώ ακόμη και η χωρίς δισταγμό εκμετάλλευση της συγκυρίας για να πείσει τους ψηφοφόρους του, αλλά και τον πολιτικό κόσμο που εναντιώνεται κατηγορηματικά στο σχέδιό του, ότι αξίζει, αν μη τι άλλο, για λόγους ασφαλείας να κατασκευαστεί το φαραωνικό κέντρο δεξιώσεων εντός της περιμέτρου του Λευκού Οίκου, φάνηκε υπερβολικά αδέξια και αναποτελεσματική. Περίπου όσο και οι αντιδράσεις των αιφνιδιασμένων φρουρών του στη δεξίωση των ανταποκριτών, το βράδυ της 25ης Απριλίου 2026.