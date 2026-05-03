Ο Μελανσόν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά τους για τις γαλλικές προεδρικές του 2027
Ο ηγέτης της γαλλικής ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν Λυκ Μελανσόν, αρχηγός του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», ανακοίνωσε σήμερα θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.
«Ναι, είμαι υποψήφιος», δήλωσε ο Μελανσόν στο TF1 TV.
Ο 74χρονος Μελανσόν αποτελεί ηγετική προσωπικότητα της γαλλικής αριστεράς εδώ και δεκαετίες, έχοντας αναλάβει υπουργικά πόστα σε προηγούμενες κυβερνήσεις όταν ήταν μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Έθεσε υποψηφιότητα για την γαλλική προεδρία στις εκλογές το 2012, το 2017 και το 2022, κερδίζοντας την τρίτη θέση την τελευταία χρονιά, πίσω από την ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.
