Μία εβδομάδα μετά την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, εξακριβώθηκε ότι ο δράστης πυροβόλησε μυστικό πράκτορα
Μέχρι σήμερα δεν ήταν σαφές αν ο Κόουλ Τόμας Άλεν είχε ανοίξει πυρ κατά των ανδρών της Μυστικής Αστυνομίας

Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσινγκτον Τζανίν Πίρο δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι ένας ομοσπονδιακός πράκτορας δέχτηκε πυρά από τον δράστη της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το περασμένο Σάββατο.

«Μπορούμε τώρα να εξακριβώσουμε ότι ένα σφαιρίδιο που προήλθε από σκάγια του κυνηγετικού όπλου Mossberg του κατηγορουμένου βρέθηκε συνυφασμένο με την ίνα του γιλέκου του αξιωματικού της Μυστικής Υπηρεσίας», δήλωσε η Πίρο μιλώντας στο CNN.

«Είναι σίγουρα η σφαίρα του», είπε.

Ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πυροβόλησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας στην προσπάθειά του να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας στο ξενοδοχείο όπου ήταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες για οπλοκατοχή και, αν καταδικαστεί, μπορεί να φυλακιστεί ακόμη και με ισόβια.

Δεν έχει δηλώσει μέχρι στιγμής ένοχος ή αθώος.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε σήμερα ότι ενδέχεται να απαγγελθούν περισσότερες κατηγορίες σε βάρος του Άλεν καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

