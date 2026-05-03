Μοντέλο του OnlyFans θα παντρευτεί τον... εαυτό του: «Αυτό δεν μπορεί να καταλήξει σε διαζύγιο ή απιστία»
Η 38χρονη Μπόνι Λόκε θα παντρευτεί φορώντας νυφικό 20.000 δολαρίων και δαχτυλίδι 25.000 δολαρίων
Το επόμενο σχέδιό της για να προκαλέσει συζήτηση αποκάλυψε το 38χρονο μοντέλο του OnlyFans, Μπόνι Λόκετ, η οποία δήλωσε στο US Weekly ότι σχεδιάζει να παντρευτεί τον εαυτό της με ένα λαμπερό νυφικό αξίας 20.000 δολαρίων και ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι αξίας 25.000 δολαρίων.
Όπως είπε ο ιδιότυπος αυτός γάμος θα γίνει μέσα στον Μάιο σε μια παραλία στην Ίμπιζα με την ίδια να ελπίζει ότι έτσι θα γιατρέψει τα τραύματα που της άφησαν οι προηγούμενες σχέσεις της
«Βρέθηκα σε μια θέση όπου είμαι 38 ετών και έχω απογοητευτεί από τόσους πολλούς άνδρες. Υπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες εκεί έξω σαν εμένα που έχουν απογοητευτεί από άνδρες και φτάνουν σε αυτή την ώριμη ηλικία να μην κάνουν παιδιά, το βιολογικό τους ρολόι να τελειώνει και να μην είμαστε παντρεμένες ή να έχουμε ηρεμήσει. Είμαστε απλώς μόνες μας» δήλωσε η Λόκετ.
Σύμφωνα με όσα είπε, μετά από 11 χρόνια σχέσης παντρεύτηκε τον σύντροφό της αλλά μετά από 9 μήνες χώρισαν όταν, όπως λέει, ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της την απατούσε όλη αυτή την περίοδο. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Ίμπιζα με έναν νέο σύντροφο, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι κι αυτός ήταν άπιστος.
«Νιώθω ότι, αν πρόκειται να μείνω μόνη μου, θα κάνω μια απόλυτη δήλωση γι' αυτό. Δεν μπορώ να απογοητεύσω τον εαυτό μου. Αυτό δεν μπορεί να καταλήξει σε διαζύγιο. Αυτό δεν μπορεί να καταλήξει σε απιστία και δεν θα πληγωθώ από τον εαυτό μου» εξήγησε για την απόφαση της.
Η 38χρονη πρόσθεσε ότι είναι μόνη εδώ και επτά μήνες - το μεγαλύτερο διάστημα από τότε που ήταν έφηβη: «Νομίζω ότι είμαι το μόνο άτομο στο οποίο θα εμπιστευόμουν αυτόν τον όρκο».
Η ίδια έχει ξεκινήσει τα σχέδιά της για τον γάμο πρώτα κάνοντας δώρο στον εαυτό της ένα ειδικά κατασκευασμένο δαχτυλίδι με κίτρινο διαμάντι τριών καρατίων αξίας άνω των 25.000 δολαρίων. Το σχέδιο προβλέπει επίσης να φορέσει ένα νυφικό Galia Lahav αξίας άνω των 20.000 δολαρίων.
«Είναι το νυφικό των ονείρων μου και θέλω να αλλάξω τη σημασία αυτού του φορέματος επειδή σήμαινε τόσα πολλά για μένα και ήταν κάτι που ήθελα από τότε που ήμουν μικρό κορίτσι», είπε.
«Νιώθω γεμάτη χωρίς να έχω σύντροφο. Το γεγονός ότι κατέληξα 38 ετών, χωρίς παιδιά, μόνος μου σε μια διαφορετική χώρα και επιβίωσα, νομίζω ότι αξίζει να το γιορτάσουμε» κατέληξε για τον γάμο της που θα τελεστεί παρουσία φίλων.
