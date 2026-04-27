Έφηβος έγλειψε καλαμάκι αυτόματου πωλητή στη Σιγκαπούρη και το ξαναέβαλε στην θέση, κινδυνεύει με φυλάκιση
Tο βίντεο έγινε γρήγορα viral, σοκάροντας και ανησυχώντας τους χρήστες του διαδικτύου
Μία στιγμή απερισκεψίας για έναν Γάλλο φοιτητή στη Σιγκαπούρη, ο οποίος ήθελε να γίνει viral, είναι ικανή να τον στείλει στη φυλακή και πληρώσει και πρόστιμο χιλιάδων δολαρίων. Ο 18χρονος φέρεται να έγλειψε ένα καλαμάκι από έναν αυτόματο πωλητή ποτών και να το έβαλε ξανά στη θήκη του ενώ δημοσίευσε στο Instagram την όλη πράξη.
Ο Didier Gaspard Owen Maximilien, όπως είναι το όνομα του 18χρονου, εμφανίζεται, σύμφωνα με τοπικά μέσα, σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, στο οποίο φέρεται να γλείφει ένα καλαμάκι από αυτόματο πωλητή χυμού πορτοκαλιού και στη συνέχεια να το επανατοποθετεί στη θήκη του. Το βίντεο το οποίο ανέβασε ο ίδιος ως Instagram Story με λεζάντα «η πόλη δεν είναι ασφαλής», διαδόθηκε ευρέως.
Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 12 Μαρτίου σε εμπορικό κέντρο στη Σιγκαπούρη και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους χρήστες των social media, οι οποίοι εξέφρασαν αηδία και ανησυχία για το περιεχόμενο του βίντεο.
Η εταιρεία iJooz, ιδιοκτήτρια του αυτόματου πωλητή, δήλωσε στο Channel NewsAsia (CNA) ότι προχώρησε σε άμεση καταγγελία στην αστυνομία και ενεργοποίησε πρωτόκολλα υγιεινής και ελέγχου. Παράλληλα, ανέφερε ότι αντικατέστησε και τα 500 καλαμάκια του συγκεκριμένου μηχανήματος, ως προληπτικό μέτρο.
Σε περίπτωση που κριθεί ένοχος και για τις δύο κατηγορίες, ο 18χρονος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Maximilien είναι φοιτητής στο παράρτημα της ESSEC Business School στη Σιγκαπούρη.
Εκπρόσωπος της σχολής είχε δηλώσει ότι έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι δικηγόροι του ανέφεραν ότι οι γονείς του έχουν μεταβεί στη χώρα και ότι εκπρόσωπος της σχολής λειτουργεί ως εγγυητής.
Η υπόθεση έχει προγραμματιστεί να εξεταστεί εκ νέου στο δικαστήριο στις 22 Μαΐου.
