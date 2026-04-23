Αναστάτωση σε πτήση της AirAsia: Επιβάτιδα έκανε χαμό επειδή δεν της μίλησαν στα κινέζικα, δείτε βίντεο
Τελικά οι Αρχές μπήκαν στο αεροσκάφος και την απομάκρυναν διακριτικά - Η πτήση αναχώρησε με 1,5 ώρα καθυστέρηση

Μεγάλη καθυστέρηση σημειώθηκε χθες (22/4) σε πτήση της AirAsia που επρόκειτο να αναχωρήσει από το Τσονγκτσίνγκ της Κίνας με προορισμό την Κουάλα Λουμπούρ, όταν επιβάτιδα προκάλεσε ένταση εντός της καμπίνας με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα αντέδρασε έντονα όταν μέλος του πληρώματος του αεροσκάφους απευθύνθηκε σε εκείνη στα αγγλικά. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι εργάζεται ως αεροσυνοδός στην China Southern Airlines και εξέφρασε την άποψη ότι σε διεθνείς πτήσεις το πλήρωμα οφείλει να χρησιμοποιεί «μανδαρινικά», δηλαδή την επίσημη και ευρύτερα διαδεδομένη μορφή της κινεζικής γλώσσας.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, καθώς η επιβάτιδα συνέχισε να διαμαρτύρεται σε υψηλούς τόνους, ενώ σύμφωνα με το πλήρωμα  φέρεται να ήταν ήδη φορτισμένη λόγω προσωπικού ζητήματος, καθώς φίλη της δεν κατάφερε να περάσει τον έλεγχο διαβατηρίων.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η επικοινωνία αποδείχθηκε δύσκολη, αφού η ίδια δεν κατανοούσε αγγλικά, με αποτέλεσμα άλλοι επιβάτες να παρέμβουν προσπαθώντας να λειτουργήσουν ως... διερμηνείς.

Παρά τις προσπάθειες εκτόνωσης της έντασης, η επιβάτιδα φέρεται να στράφηκε ακόμη και εναντίον όσων επιχείρησαν να τη βοηθήσουν, συνεχίζοντας τις έντονες διαμαρτυρίες τόσο προς το πλήρωμα όσο και προς το προσωπικό εδάφους.

Τελικά, ζητήθηκε η παρέμβαση της αστυνομίας του αεροδρομίου. Οι αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και προχώρησαν στην απομάκρυνσή της, επιτρέποντας την αναχώρηση της πτήσης, η οποία καθυστέρησε για περισσότερο από μία ώρα.
