Το Πακιστάν εξακολουθεί να αναμένει επίσημη απάντηση του Ιράν για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Τοεξακολουθεί να αναμένει μια επίσημη απάντηση από το Ιράν σχετικά με την επιβεβαίωση της αποστολής αντιπροσωπείας για συμμετοχή τηςστον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, δήλωσε ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών,, σε ανάρτηση στο X.«Η απόφαση τουνα συμμετάσχει στις συνομιλίες πριν τη λήξη των δύο εβδομάδων εκεχειρίας είναι κρίσιμη», έγραψε ο Ταράρ, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν έχει καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες για να πείσει την ιρανική ηγεσία να συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο συνομιλιών.Επίσης, το πακιστανικό ΥΠΕΞ κάλεσε τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ιράν να παρατείνουν την δύο εβδομάδων εκεχειρία. Σε συνάντηση με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο Πακιστάν, Νάταλι Α. Μπέικερ, ο υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ υπογράμμισε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και δήλωσε ότι το Πακιστάν κάλεσε και τις δύο πλευρές να εξετάσουν το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας, ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.