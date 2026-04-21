Νωρίς αύριο στο Ισλαμαμπάντ οι Βανς και Γκαλιμπάφ για νέο γύρο διαπραγματεύσεων, λένε διαμεσολαβητές

Νέος γύρος συνομιλιών για κατάπαυση πυρός μεταξύκαιαναμένεται να πραγματοποιηθεί στο, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους, παρότι καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων.Δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ηκαι ηέχουν δώσει σήμα πως θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών για κατάπαυση πυρός στην πρωτεύουσα του Πακιστάν.Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Τεχεράνη έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τον χρόνο διεξαγωγής των συνομιλιών, ενώ η ιρανική κρατική τηλεόραση διέψευσε ότι κάποιος αξιωματούχος της χώρας βρίσκεται ήδη στην πρωτεύουσα τουΣύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν στουπό τον όρο της ανωνυμίας, οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές έλαβαν επιβεβαίωση ότι οι επικεφαλής διαπραγματευτές, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑκαι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, αναμένεται να φτάσουν στο Ισλαμαμπάντ νωρίς αύριο για να ηγηθούν των αντιπροσωπειών τους.Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι δεν ήταν εξουσιοδοτημένες να ενημερώσουν επισήμως τα μέσα ενημέρωσης, γεγονός που εξηγεί γιατί επέλεξαν να μιλήσουν υπό καθεστώς ανωνυμίας.Οι πληροφορίες ενισχύουν τις ενδείξεις ότι βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές διπλωματικές κινήσεις για την επανέναρξη διαλόγου, σε μια περίοδο έντασης μεταξύ των δύο χωρών.