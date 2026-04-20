Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»
Ο Σι Τζινπίνγκ ζήτησε ξανά να διατηρηθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Τηλεφωνική επικοινωνία του Κινέζου προέδρου με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας – Έμφαση σε πολιτική και διπλωματική λύση των συγκρούσεων
Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε να διατηρηθεί η κανονική και απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας σε μια από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.
Η παρέμβασή του έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, όπως μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο Σι τόνισε ότι η Κίνα υποστηρίζει μια άμεση και συνολική κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, επιμένοντας ότι οι συγκρούσεις στην περιοχή πρέπει να επιλυθούν μέσω πολιτικών και διπλωματικών διαδικασιών.
Ο Κινέζος πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του Πεκίνου υπέρ της αποκλιμάκωσης και της αναζήτησης λύσεων μέσα από διάλογο, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή.
