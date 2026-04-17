«Ανακαλύψαμε την αντιβαρύτητα και άρχισαν η παρενόχληση και οι απειλές»: Και 11η επιστήμονας νεκρή στις ΗΠΑ, ο θάνατός της είχε αναφερθεί ως αυτοπυροβολισμός

Τουλάχιστον δέκα επιστήμονες πυρηνικών και διαστημικών προγραμμάτων πέθαναν ή εξαφανίστηκαν μέσα σε τρία χρόνια - Επανέρχεται στο προσκήνιο η περίπτωση της 34χρονης ερευνήτριας Έιμι Εσκρίτζ





Ο θάνατός της έχει προκαλέσει εκ νέου ενδιαφέρον, καθώς τουλάχιστον άλλες δέκα πρόσφατες περιπτώσεις που αφορούν άτομα συνδεδεμένα με την αμερικανική στρατιωτική, πυρηνική και αεροδιαστημική έρευνα έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν υπάρχει κάποιο μοτίβο.







Από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, έγραψε στο X ότι η έρευνα του Λευκού Οίκου θα εξετάσει «κάθε πτυχή». «Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα και εύλογα ερωτήματα σχετικά με αυτές τις ανησυχητικές υποθέσεις, καθώς και τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ για την αλήθεια, ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται ενεργά με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και το FBI προκειμένου να εξετάσει συνολικά όλες τις υποθέσεις και να εντοπίσει τυχόν κοινά στοιχεία που ενδέχεται να υπάρχουν. Δεν θα παραλειφθεί καμία λεπτομέρεια σε αυτή την προσπάθεια, και ο Λευκός Οίκος θα παρέχει ενημερώσεις όταν αυτές είναι διαθέσιμες», ανέφερε.



Αν και οι αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων, η χρονική σύμπτωση και οι δεσμοί των ατόμων με τομείς προηγμένης έρευνας έχουν τροφοδοτήσει την αυξανόμενη προσοχή του κοινού και τις εικασίες.



Ο θάνατος της Έιμι Εσκρίτζ: Ανακαλύψαμε την αντιβαρύτητα και η ζωή μας πήγε κατά διαόλου Η Εσκρίτζ άφησε την τελευταία της πνοή στις 11 Ιουνίου 2022 στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, σε ηλικία 34 ετών. Ο θάνατός της έχει αναφερθεί ως αυτοτραυματισμός από πυροβολισμό, αν και έχουν δημοσιοποιηθεί περιορισμένες λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Fox.



Η Εσκρίτζ συνίδρυσε το Institute for Exotic Science και περιέγραφε το έργο της ως επικεντρωμένο σε πειραματικές έννοιες πρόωσης, συμπεριλαμβανομένης -όπως ανέφερε- έρευνας για την «αντιβαρύτητα».



Έιμυ Εσκρίτζ

«Ανακαλύψαμε την αντιβαρύτητα και η ζωή μας πήγε κατά διαόλου και οι άνθρωποι άρχισαν να μας σαμποτάρουν» είπε σε συνέντευξη το 2020 με τον YouTuber Jeremy Rys, όπως αναφέρει το Fox. «Είναι παρενόχληση, απειλές. Είναι απαίσιο. Αν βγάλεις τον λαιμό σου προς τα έξω δημόσια, τουλάχιστον κάποιος θα το προσέξει αν σου πάρουν το κεφάλι. Αν πάρεις ρίσκο ιδιωτικά, θα σε “θάψουν”. Θα κάψουν το σπίτι σου ενώ κοιμάσαι και δεν θα γίνει ούτε είδηση».



Στην ίδια συνέντευξη, περιέγραψε αυτό που χαρακτήρισε ως κλιμακούμενη πίεση γύρω από το έργο της: «Πρέπει να προχωρήσω στη δημοσίευση, γιατί όσο καθυστερώ η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «γινόταν ολοένα και πιο επιθετική».



Σε παρουσιάσεις και συνεντεύξεις, η Εσκρίτζ ανέφερε επίσης ότι οι ερευνητές που ασχολούνται με μη συμβατικές τεχνολογίες ενδέχεται να δέχονται πιέσεις να αποσύρουν το έργο τους από το δημόσιο χώρο, περιγράφοντας αυτό που θεωρούσε ως ένα μοτίβο σύμφωνα με το οποίο οι



Η Εθνική Διοίκηση Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA) του Υπουργείου Ενέργειας δήλωσε στο Fox News ότι διερευνά τους θανάτους και τις εξαφανίσεις: «Η NNSA έχει λάβει γνώση των αναφορών που αφορούν υπαλλήλους των εργαστηρίων, των εγκαταστάσεων και των χώρων μας και εξετάζει το θέμα».



Παράλληλα, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο κοινό στοιχεία που να συνδέουν τον θάνατο της Εσκρίτζ με τις εν λόγω υποθέσεις, ενώ οι Αρχές δεν έχουν υποδείξει καμία σχέση μεταξύ της εργασίας της και των συνθηκών του θανάτου της.



Η υπόθεσή της έχει επίσης αποτελέσει αντικείμενο εικασιών σε διαδικτυακές κοινότητες και κοινότητες εναλλακτικής τεχνολογίας, όπου ορισμένοι σχολιαστές έχουν θέσει ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες που περιβάλλουν τον θάνατό της. Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, παραμένουν ανεπιβεβαίωτοι και δεν υποστηρίζονται από επίσημα ευρήματα.