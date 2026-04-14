Σκάνδαλο υγείας σε νοσοκομείο στο Πακιστάν με εκατοντάδες παιδιά που μολύνθηκαν με HIV από επαναχρησιμοποιημένες σύριγγες
Σοβαρές παραβιάσεις υγειονομικών πρωτοκόλλων καταγράφει έρευνα του BBC
Μπορεί να είμαστε στον 21ο αιώνα, αλλά πρακτικές που παραπέμπουν σε παλαιότερες εποχές φαίνεται να επιμένουν σε νοσοκομεία του Πακιστάν. Μυστική έρευνα του BBC αποκαλύπτει σοβαρές παρατυπίες σε κυβερνητικό νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο επιδημίας HIV που έχει επηρεάσει πάνω από 300 παιδιά.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η επαναχρησιμοποίηση συριγγών και οι συστηματικές παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας συνέβαλαν καθοριστικά στη διασπορά του ιού εντός του νοσοκομείου. Την ίδια στιγμή πλάνα καταγράφουν ασθενείς να λαμβάνουν ενέσεις ακόμη και μέσα από τα ρούχα τους.
Όπως αποκαλύπτει η έρευνα, τουλάχιστον 331 παιδιά διαγνώστηκαν θετικά στον HIV στην πόλη Taunsa, στην επαρχία Punjab, μεταξύ του Νοεμβρίου 2024 και του Οκτωβρίου 2025. Πολλά από τα παιδία φέρεται να μολύνθηκαν κατά τη διάρκεια συνήθων ιατρικών διαδικασιών στο δημόσιο νοσοκομείο THQ Taunsa του Πακιστάν.
Εκατοντάδες παιδιά θετικά στον HIV
Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις, η πιθανή αιτία μετάδοσης του HIV είναι η χρήση μολυσμένων βελόνων, ενώ η μετάδοση από μητέρα σε παιδί καταγράφηκε σε ελάχιστες περιπτώσεις.
Μπορεί το 2025 να ανακοινώθηκαν μέτρα πρόληψής από τις αρχές, ωστόσο η έρευνα –με περισσότερες από 32 ώρες μυστικής καταγραφής– δείχνει ότι το ιατρικό προσωπικό συνέχισε να επαναχρησιμοποιεί σύριγγες και να χειρίζεται ακατάλληλα τον εξοπλισμό.
Μυστική βιντεοσκόπηση καταγράφει επικίνδυνες πρακτικές
Σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις, οι σύριγγες χρησιμοποιήθηκαν ξανά σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις φάρμακα από το ίδιο δοχείο χορηγήθηκαν σε πολλά παιδιά. Επιπλέον, καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά όπου ενέσεις γίνονταν χωρίς αποστειρωμένα γάντια, καθώς και χειρισμός ιατρικών αποβλήτων χωρίς προστασία.
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος μετάδοσης παραμένει ακόμη και αν αλλάξει η βελόνα, εφόσον το σώμα της σύριγγας είναι μολυσμένο.
Η διοίκηση του νοσοκομείου απορρίπτει την αυθεντικότητα των καταγραφών ή υποστηρίζει ότι αυτές προέρχονται από προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν σαφή επιδημιολογικά στοιχεία που να συνδέουν άμεσα το νοσοκομείο με την επιδημία.
Άρνηση ευθυνών
Ωστόσο, έκθεση επιθεώρησης τον Απρίλιο του 2025 από διεθνή αποστολή εντόπισε τα ίδια προβλήματα: μη ασφαλείς ενέσεις, κακή υγιεινή χεριών, επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού και ανεπαρκείς συνθήκες στις παιδιατρικές πτέρυγες.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται σε ένα μόνο νοσοκομείο. Το Πακιστάν παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης ενέσεων παγκοσμίως, πολλές από τις οποίες θεωρούνται περιττές.
Συστημικά προβλήματα
Η πίεση από τους ασθενείς, σε συνδυασμό με ελλείψεις σε πόρους και ιατρικά εφόδια, οδηγεί συχνά σε επικίνδυνες πρακτικές, όπως η επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού.
Η περίπτωση της Taunsa δεν είναι μεμονωμένη. Το 2019, αντίστοιχο ξέσπασμα στην πόλη Rato Dero μόλυνε εκατοντάδες παιδιά, με τα κρούσματα να φτάνουν περίπου τα 1.500 έως το 2021. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο Karachi, όπου η επαναχρησιμοποίηση συριγγών επιβεβαιώθηκε ως αιτία μετάδοσης.
Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρχών, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι επικίνδυνες πρακτικές εξακολουθούν να υφίστανται. Η υπόθεση εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια του υγειονομικού συστήματος και την ευθύνη των αρμόδιων φορέων, με τα παιδιά να αποτελούν τα πιο ευάλωτα θύματα.
