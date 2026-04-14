«Κύριε πρόεδρε, εχθρικά αεροσκάφη μπήκαν στον εναέριο χώρο μας»: Βίντεο από υπουργικό συμβούλιο στο Ιράν εν μέσω πολέμου
Η χαλαρή αντίδραση του Πεζεσκιάν στην ενημέρωση που δέχτηκε από υπουργό της ιρανικής κυβέρνησης, προκαλεί εντύπωση
Σκηνές από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Ιράν, εν μέσω πολεμικών συνθηκών, αποτυπώνονται σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media το πρακτορείο ISNA.
Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο διάλογος που έχει ένας υπουργός με τον πρόεδρο της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, στη διάρκεια του οποίου τον ενημερώνει ότι εχθρικά αεροσκάφη εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με τον διάλογο που καταγράφηκε, ο υπουργός φέρεται να δήλωσε: «Κύριε Πρόεδρε, μόλις ενημερωθήκαμε ότι εχθρικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας».
Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν εμφανίζεται να απαντά χωρίς εμφανή ένταση, λέγοντας: «Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τι λέγατε;», συνεχίζοντας τη συζήτηση της συνεδρίασης. Η σκηνή έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης της πολιτικής ηγεσίας παρά την πίεση της χώρας από τις διαδοχικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε κρίσιμες υποδομές του καθεστώτος.
🇮🇷 Scenes from an Iranian cabinet meeting during the war:— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) April 14, 2026
Iranian Minister: "Mr. President, we’ve just been informed hostile aircrafts entered our airspace"
President Pezeshkian: "Ok, no problem. So anyway what were you saying?" pic.twitter.com/uiyXUQrp5U
