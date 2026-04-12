Πανηγυρισμοί στη Βουδαπέστη για τη νίκη του Μάγιαρ, έκλαιγαν οι ψηφοφόροι του Όρμπαν - «Ρώσοι σπίτια σας»
Υποστηρικτές της Tisza έστειλαν μήνυμα κατά της φιλορωσικής πολιτικής Όρμπαν, ζητώντας στροφή προς την Ευρώπη

Κλίμα ενθουσιασμού επικρατεί στη Βουδαπέστη, όπου χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν το τέλος της πολιτικής κυριαρχίας του Βίκτορ Όρμπαν, μετά τα αποτελέσματα των εκλογών.

Οι πανηγυρισμοί ξέσπασαν αμέσως μετά την επιβεβαίωση της νίκης του Πέτερ Μάγιαρ, με τον κόσμο να συγκεντρώνεται σε κεντρικά σημεία της πόλης, κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα για αλλαγή και δημοκρατική ανανέωση.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης νίκης του ηγέτη της Tisza, Πέτερ Μάγιαρ, μεγάλο μέρος των παρευρισκόμενων ξέσπασε σε συνθήματα κατά της Ρωσίας, φωνάζοντας «Ρώσοι, φύγετε» και «Ρώσοι σπίτια σας»



Το σύνθημα αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια τμήματος της ουγγρικής κοινωνίας για τις στενές σχέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης με τη Μόσχα.



Στην ομιλία του, ο Μάγιαρ υπογράμμισε ότι η Ουγγαρία επιδιώκει να επανέλθει πιο ενεργά στον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό.

«Η Ουγγαρία θέλει να είναι ξανά μια ευρωπαϊκή χώρα», δήλωσε.

«Θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη».

Η επικράτηση του Πέτερ Μάγιαρ και του κόμματός του σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για τη χώρα, καθώς κλείνει ένας μακρύς πολιτικός κύκλος και ανοίγει μια νέα περίοδος προσδοκιών για μεταρρυθμίσεις.

Την ίδια ώρα υποστηριστές του Όρμπαν ξέσπασαν σε κλάματα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
