Όρμπαν για την ήττα στις εκλογές: Το αποτέλεσμα είναι οδυνηρό αλλά σαφές, συγχαίρω τον νικητή
Την ήττα γνώρισε στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας ο Βίκτορ Όρμπαν, που είδε τον αντίπαλό του, Πέτερ Μάγιαρ, να συγκεντρώνει την πλειοψηφία στο ουγγρικό κοινοβούλιο.

Σε ομιλία του προς τους συγκεντρωμένους οπαδούς του, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της χώρας τόνισε ότι συγχαίρει τον νικητή, ενώ επισήμανε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών αν και είναι οδυνηρό είναι σαφές.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι ακόμη οριστικά, αλλά είναι κατανοητά και σαφή. Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι οδυνηρό για εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η δυνατότητα διακυβέρνησης. Συγχαίρω τον νικητή. Δεν τα παρατάμε ποτέ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο για εμάς. Οι ημέρες που έρχονται θα μας βοηθήσουν να θεραπεύσουμε τις πληγές μας», δήλωσε ο Όρμπαν σε ομιλία του προς τους ψηφοφόρους του κόμματος Fidesz και πρόσθεσε ότι η παράταξή του θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ουγγαρίας από τη θέση της αντιπολίτευσης.
