Για «εύθραυστη» εκεχειρία μίλησε ο Βανς: Αντιφατικές απόψεις μέσα στην κυβέρνηση του Ιράν, ο Τραμπ ανυπομονεί για συμφωνία
Ως «εύθραυστη» χαρακτήρισε την εκεχειρία με το Ιράν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος συμμετείχε στις τελικές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία, τονίζοντας ότι η διαδικασία ανέδειξε τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις εντός της ιρανικής ηγεσίας.

Μιλώντας από τη Βουδαπέστη, ο Βανς σημείωσε ότι η αντίδραση της ιρανικής πλευράς διέφερε ανάλογα με το ποια ομάδα εντός της κυβέρνησης τοποθετούνταν για τη συμφωνία. Όπως ανέφερε, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανταποκρίθηκε θετικά στο σχέδιο, ωστόσο άλλοι αξιωματούχοι «είπαν ψέματα» σχετικά με το τι πέτυχαν στρατιωτικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και για το περιεχόμενο της εκεχειρίας.



«Γι’ αυτό λέω ότι πρόκειται για μια εύθραυστη εκεχειρία», δήλωσε. «Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν ξεκάθαρα να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συνεργαστούν μαζί μας για να βρεθεί μια καλή συμφωνία και στη συνέχεια υπάρχουν άλλοι που παραπληροφορούν ακόμη και για την εύθραυστη εκεχειρία που έχουμε ήδη επιτύχει».

Ο Βανς πρόσθεσε ότι, εφόσον η ιρανική πλευρά επιδείξει καλή πίστη, υπάρχει περιθώριο για επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας. «Αν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν μαζί μας με ειλικρίνεια, πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε. «Αν πρόκειται να πουν ψέματα, αν πρόκειται να εξαπατήσουν, αν επιχειρήσουν να εμποδίσουν ακόμη και την εύθραυστη εκεχειρία που έχουμε διαμορφώσει, τότε δεν πρόκειται να είναι ευχαριστημένοι με τις συνέπειες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από την ομάδα του να αναστείλει προς το παρόν τη χρήση ορισμένων στρατιωτικών, διπλωματικών και οικονομικών μέσων πίεσης προς το Ιράν.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι τα εργαλεία αυτά παραμένουν διαθέσιμα, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν κινηθεί θετικά προς την κατεύθυνση μιας μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Μας έχει ζητήσει να προσέλθουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Αν όμως οι Ιρανοί δεν πράξουν το ίδιο, θα διαπιστώσουν ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι άνθρωπος με τον οποίο μπορεί κανείς να παίζει. Είναι ανυπόμονος. Θέλει να υπάρξει πρόοδος άμεσα».

Αυτό που ήθελε ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν η καταστροφή της ιρανικής στρατιωτικής ισχύος και αυτό έχει επιτευχθεί, είπε ακόμα ο Βανς, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

