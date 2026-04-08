Πυρετώδεις διεργασίες για τις διαπραγματεύσεις: Βανς και Γκαλιμπάφ αναμένεται να βρεθούν την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ
Στο τραπέζι το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «καλή βάση» για διαπραγματεύσεις
Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ θα ηγηθεί της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες της Παρασκευής στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ.
Την ίδια στιγμή, την αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να εκπροσωπήσει ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Ο Βανς πλασαρόταν εδώ και αρκετές ημέρες ως ένα πρόσωπο αποδεκτό από την Τεχεράνη, η οποία είχε χάσει την εμπιστοσύνη της στους Γουίτκοφ και Κούσνερ, μετά τις διαπραγματεύσεις του Φεβρουαρίου που οδήγησαν, τελικά στον πόλεμο.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το πλαίσιο της πρότασης 10 σημείων του Ιράν περιλαμβάνει όχι μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα και την περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και τις πρωτογενείς και δευτερογενείς κυρώσεις κατά του Ιράν, οι οποίες χρονολογούνται περίπου 45 χρόνια πίσω.
ریاست تیم مذاکرهکننده ایرانی در گفتوگوهای روز جمعه در اسلامآباد بر عهده یک مقام ارشد ایرانی است و هیات آمریکایی به سرپرستی جیدی ونس خواهد بودhttps://t.co/Jtr8WIvHq1 pic.twitter.com/A1exbK1Ih1— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) April 8, 2026
Οι όροι του σχεδίου 10 σημείωνΤο Ιράν υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ αποδέχθηκαν το σχέδιο 10 σημείων ως βάση διαπραγμάτευσης. Μεταξύ των βασικών όρων περιλαμβάνονται:
1. Δέσμευση για μη επιθετικότητα
2. Ο έλεγχος του Ιράν επί του Στενού του Ορμούζ
3. Αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν
4. Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων
5. Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων
6. Λήξη όλων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
7. Λήξη όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Καταβολή αποζημίωσης στο Ιράν
9. Απόσυρση των μαχητικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή
10. Παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το σχέδιο «λειτουργική βάση» για συμφωνία.
Παράλληλα, το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι εφόσον σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της χώρας, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν θα σταματήσουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους.
Για την περίοδο των δύο εβδομάδων, η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα πραγματοποιείται σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς περιορισμούς.
