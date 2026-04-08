Πυρετώδεις διεργασίες για τις διαπραγματεύσεις: Βανς και Γκαλιμπάφ αναμένεται να βρεθούν την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ

Οι όροι του σχεδίου 10 σημείων

Το Ιράν υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ αποδέχθηκαν το σχέδιο 10 σημείων ως βάση διαπραγμάτευσης. Μεταξύ των βασικών όρων περιλαμβάνονται:

1. Δέσμευση για μη επιθετικότητα

2. Ο έλεγχος του Ιράν επί του Στενού του Ορμούζ

3. Αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν

4. Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων

5. Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων

6. Λήξη όλων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

7. Λήξη όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

8. Καταβολή αποζημίωσης στο Ιράν

9. Απόσυρση των μαχητικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή

10. Παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το σχέδιο «λειτουργική βάση» για συμφωνία.

Παράλληλα, το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι εφόσον σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της χώρας, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν θα σταματήσουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους.

Για την περίοδο των δύο εβδομάδων, η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα πραγματοποιείται σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς περιορισμούς.

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν,θα ηγηθεί της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες της Παρασκευής στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ.Την ίδια στιγμή, την αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να εκπροσωπήσει ο Αντιπρόεδρος, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο Βανς πλασαρόταν εδώ και αρκετές ημέρες ως ένα πρόσωπο αποδεκτό από την Τεχεράνη, η οποία είχε χάσει την εμπιστοσύνη της στουςκαιμετά τις διαπραγματεύσεις του Φεβρουαρίου που οδήγησαν, τελικά στον πόλεμο.Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το πλαίσιο της πρότασης 10 σημείων του Ιράν περιλαμβάνει όχι μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα και την περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και τις πρωτογενείς και δευτερογενείς κυρώσεις κατά του Ιράν, οι οποίες χρονολογούνται περίπου 45 χρόνια πίσω.