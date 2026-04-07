Ο Βανς προειδοποιεί το Ιράν: Υπάρχουν εργαλεία που ακόμη δεν έχουμε χρησιμοποιήσει
Ο Βανς προειδοποιεί το Ιράν: Υπάρχουν εργαλεία που ακόμη δεν έχουμε χρησιμοποιήσει
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε επίσης πως «ο Τραμπ μπορεί να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει, και θα αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν πορεία»
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προειδοποίησε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «εργαλεία στη φαρέτρα τους που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν» κατά του Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα καταστήσουν περιττή την ενεργοποίησή τους.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει σε μεγάλο βαθμό τους στρατιωτικούς στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, κατά την επίσκεψή του στην Ουγγαρία.
Επιπλέον, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν πως εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα να λάβουν απάντηση στις προτάσεις κατάπαυσης του πυρός από το Ιράν πριν από την προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ για απόψε.
«Δεν νομίζω ότι τα νέα από το νησί Χαργκ σηματοδοτούν αλλαγή στρατηγικής ή οποιαδήποτε αλλαγή στη στάση του Προέδρου των ΗΠΑ», είπε, ακόμα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος για τις σημερινές επιθέσεις στον ιρανικό ενεργειακό κόμβο.
«Ο Τραμπ είναι άνθρωπος που αναγνωρίζει τη δύναμη της πίεσης· αν οι Ιρανοί θέλουν να προκαλέσουν κάποιο πόνο, οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν πολύ, πολύ μεγαλύτερο πόνο. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Ιράν» τόνισε.
«Πρέπει να γνωρίζουν ότι διαθέτουμε εργαλεία τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει, και θα αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους», πρόσθεσε ο Βανς.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει σε μεγάλο βαθμό τους στρατιωτικούς στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, κατά την επίσκεψή του στην Ουγγαρία.
Επιπλέον, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν πως εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα να λάβουν απάντηση στις προτάσεις κατάπαυσης του πυρός από το Ιράν πριν από την προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ για απόψε.
«Δεν νομίζω ότι τα νέα από το νησί Χαργκ σηματοδοτούν αλλαγή στρατηγικής ή οποιαδήποτε αλλαγή στη στάση του Προέδρου των ΗΠΑ», είπε, ακόμα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος για τις σημερινές επιθέσεις στον ιρανικό ενεργειακό κόμβο.
«Ο Τραμπ είναι άνθρωπος που αναγνωρίζει τη δύναμη της πίεσης· αν οι Ιρανοί θέλουν να προκαλέσουν κάποιο πόνο, οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν πολύ, πολύ μεγαλύτερο πόνο. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Ιράν» τόνισε.
«Πρέπει να γνωρίζουν ότι διαθέτουμε εργαλεία τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει, και θα αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους», πρόσθεσε ο Βανς.
VP JD Vance on Iran: “I hope they make the right response… We've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. President Trump can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct.” pic.twitter.com/NKTudLMATZ— ALX 🇺🇸 (@alx) April 7, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
