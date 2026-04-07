Το Ιράν διακόπτει όλες τις άμεσες και έμμεσες επαφές με τις ΗΠΑ
Αφορμή η απειλή του Τραμπ για το «τέλος του πολιτισμού του Ιράν»
Η Τεχεράνη πήρε την απόφαση να διακόψει κάθε επαφή με τις ΗΠΑ από άμεσα και έμμεσα κανάλια επικοινωνίας, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Αφορμή ήταν η ευθεία απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι «απόψε θα τελειώσει ο πολιτισμός του Ιράν».
Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις από το 1979. Η Ελβετία είναι γνωστό ότι μεσολαβούσε ανάμεσα στις δύο πλευρές όποτε ήταν απαραίτητο.
Μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, είναι γνωστό ότι και οι δύο πλευρές επικοινωνούν μέσω τρίτων χωρών (Πακιστάν, Τουρκία και άλλες), αλλά και άμεσα με προσωπικά μηνύματα που ανταλλάσσουν αξιωματούχοι από τις δύο πλευρές.
Από την αμερικανική πλευρά ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν επικοινωνία με την ιρανική πλευρά, πιθανόν με τον υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.
