Απόδραση με άρωμα… Prison Break: Γυναίκα το έσκασε από μισάνοιχτο παράθυρο περιπολικού φορώντας χειροπέδες, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ – Λίγη ώρα μετά την απόδραση καταγγέλθηκε στις Αρχές απόπειρα διάρρηξης σε σπίτι της περιοχής

Μια ασυνήθιστη απόδραση σημειώθηκε στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όταν γυναίκα που βρισκόταν υπό κράτηση κατάφερε να διαφύγει από περιπολικό της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι φορούσε χειροπέδες.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) στην περιοχή Muskegon Heights για παραβίαση των όρων αποφυλάκισής της, έπειτα από έλεγχο σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο έξω από εγκαταλελειμμένη επιχείρηση.

Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκε με χειροπέδες στο πίσω μέρος περιπολικού.

Η κινηματογραφική απόδραση

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα εκμεταλλεύτηκε μισάνοιχτο παράθυρο του οχήματος και κατάφερε να περάσει το σώμα της προς τα έξω, παρά τους περιορισμούς από τις χειροπέδες. Με προσεκτικές κινήσεις, βγήκε από το παράθυρο και τράπηκε σε φυγή, χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτή από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

Η απουσία της έγινε αντιληπτή λίγο αργότερα, όταν αστυνομικός πλησίασε το περιπολικό και διαπίστωσε ότι η συλληφθείσα είχε εξαφανιστεί, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση για τον εντοπισμό της.

Λίγο αργότερα, κάτοικος της περιοχής κατήγγειλε απόπειρα διάρρηξης κατοικίας, περίπου μία ώρα μετά τη διαφυγή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δραπέτης να σχετίζεται με το περιστατικό.

Η γυναίκα παραμένει ασύλληπτη, ενώ πλέον αντιμετωπίζει πρόσθετες κατηγορίες για διαφυγή από αστυνομική κράτηση και κακούργημα διάρρηξης κατοικίας, πέρα από την παραβίαση των όρων αποφυλάκισής της.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
