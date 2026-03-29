Γιατί μπήκαν τώρα οι Χούθι στον πόλεμο: Μήνυμα στις ΗΠΑ για να μην προχωρήσουν σε Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ
Χούθι και Ιράν δημιουργούν «δαχτυλίδι της φωτιάς» πολλών χιλιομέτρων στον Κόλπο - Ανησυχίες και για τον κομβικό αγωγό East West της Σαουδικής Αραβίας από τον οποίο περνούν πλέον ως και 7 εκατ. βαρέλια την ημέρα

Μάριος Παρλιάρος
62 ΣΧΟΛΙΑ
Αυτό που πολλοί περίμεναν από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έγινε τελικά νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Οι Χούθι αποφάσισαν - μετά τη Χεζμπολάχ - να μπουν στο παιχνίδι, δείχνοντας ότι το Ιράν επιδιώκει να επεκτείνει τη γεωγραφική διάσταση του πολέμου έως την Ερυθρά Θάλασσα, αυξάνοντας την πολυπλοκότητα για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία και την αεροπορική ισχύ στην περιοχή.

Με την κίνηση αυτή, η Τεχεράνη και οι ένοπλοι σιίτες της Υεμένης φαίνεται να υιοθετούν τη στρατηγική δημιουργίας ενός «δακτυλίου φωτιάς» που εκτείνεται από τον Λίβανο μέσω του Ιράκ και του Κόλπου έως την Υεμένη, δημιουργώντας ένα μέτωπο χιλιάδων χιλιομέτρων.

Η εκτόξευση δύο πυραύλων - ενός βαλλιστικού κι ενός κρουζ - από τους Χούθι προς το νότιο Ισραήλ θεωρείται από αναλυτές ως προειδοποιητικό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η παρουσία τους στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, ιδίως εάν επιδιώξουν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ ή να προχωρήσουν σε ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση με πεζοναύτες στον Περσικό Κόλπο.

Θέλουν να κρατήσουν κλειστούς διαδρόμους στα αμερικανικά αεροπλανοφόρα

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η απόφαση των Χούθι, κατόπιν αιτήματος του Ιράν, να εμπλακούν αυτή τη χρονική στιγμή στις εχθροπραξίες, συνδέεται με την προσπάθεια να αποτραπεί η διέλευση δύο αμερικανικών αεροπλανοφόρων μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντάμπ, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford βρίσκεται ήδη στο λιμάνι του Σπλιτ, στην Κροατία, όπου υποβάλλεται σε επείγουσες εργασίες συντήρησης. Παράλληλα, το USS George H.W. Bush κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο συνοδευόμενο από τρία αντιτορπιλικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου, για να ενισχύσει το Abraham Lincoln που βρίσκεται στην Αραβική Θάλασσα. Τα δύο αεροπλανοφόρα και οι ναυτικές τους δυνάμεις αναμένεται να κινηθούν προς την περιοχή επιχειρήσεων ανοικτά των ιρανικών ακτών μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, της Ερυθράς Θάλασσας και των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντάμπ. 

Οπλοστάσιο μεγάλων αποστάσεων

Οι Χούθι, που για χρόνια έκρυβαν πυρομαχικά σε σπηλιές για μελλοντική χρήση, διαθέτουν δυνατότητα απειλής μεγάλων ναυτικών μονάδων μέσω αντιπλοϊκών πυραύλων, drones και ταχύπλοων επιθετικών σκαφών, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και η τοποθέτηση ναρκών που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη ναυσιπλοΐα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αντάρτες της Υεμένης θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τη διέλευση των αμερικανικών πλοίων. Αν και τα αεροπλανοφόρα μπορούν να επιχειρούν από το βόρειο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, ανοικτά των ακτών της Σαουδικής Αραβίας, οι βαλλιστικοί πύραυλοι των Χούθι έχουν την εμβέλεια να πλήξουν και αυτή την περιοχή. Η απόσταση μεταξύ των σαουδαραβικών ακτών και των Στενών του Ορμούζ υπερβαίνει τα 1.000 χιλιόμετρα, γεγονός που δημιουργεί επιχειρησιακές δυσκολίες για την ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων.

Εκτιμάται ότι οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν, λειτουργούν ως αποτρεπτικό μήνυμα προς την Ουάσιγκτον, με στόχο να καθυστερήσει τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην Ερυθρά Θάλασσα, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποφασίσουν να συνοδεύσουν εμπορικές νηοπομπές ή να πραγματοποιήσουν μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κατά του Ιράν. Παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορούν να αναχαιτίσουν πυραύλους και drones των Χούθι, η απειλή θεωρείται ικανή να επιβραδύνει τον ρυθμό στρατιωτικής κινητοποίησης.

Στο στόχαστρο ο αγωγός East West της Σαουδικής Αραβίας;

Ένας ακόμη παράγοντας σχετίζεται με τον ενεργειακό εφοδιασμό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις πηγών από την Υεμένη που αντιτίθενται στους Χούθι, οι αντάρτες επιδιώκουν επίσης να επηρεάσουν τη λειτουργία του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο μέσω του λιμένα Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, ως εναλλακτική διαδρομή σε περίπτωση αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της κατάστασης, ο συγκεκριμένος αγωγός λειτουργεί, πλέον, σε πλήρη δυναμικότητα, επιτρέποντας τη μεταφορά ως και επτά εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, ποσότητα ιδιαίτερα σημαντική για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης.

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρείται πιθανό ότι το Ισραήλ θα κληθεί να υποστηρίξει τις ΗΠΑ στην αντιμετώπιση της απειλής των Χούθι, παρέχοντας κάλυψη στα αμερικανικά αεροπλανοφόρα ή πλήττοντας θέσεις των ανταρτών. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα άνοιγε ένα ακόμη μέτωπο στον πόλεμο, μετά το Ιράν και τον Λίβανο.

