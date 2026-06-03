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Αυστρία και Πορτογαλία εξελέγησαν μη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2027-28 - Απέτυχε να εκλεγεί η Γερμανία
Αυστρία και Πορτογαλία εξελέγησαν μη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2027-28 - Απέτυχε να εκλεγεί η Γερμανία
Στην ψηφοφορία, η Αυστρία έλαβε 131 ψήφους, η Πορτογαλία 134 και η Γερμανία 104
Η Αυστρία και η Πορτογαλία θα είναι τα μη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2027-28, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σχετικής ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η Γερμανία είχε επίσης υποβάλει υποψηφιότητα για μία από τις δύο θέσεις, απέτυχε ωστόσο να εκλεγεί.
Στην ψηφοφορία, η Αυστρία έλαβε 131 ψήφους, η Πορτογαλία 134 και η Γερμανία 104. Για την εκλογή απαιτούνταν τα 2/3 των 193 κρατών-μελών του ΟΗΕ. Η Γερμανία διεκδικεί την συμμετοχή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κάθε οκτώ χρόνια από την επανένωση - και έχει ήδη υπηρετήσει έξι φορές ως μη μόνιμο μέλος, πιο πρόσφατα το 2019 και το 2020.
Στην ψηφοφορία, η Αυστρία έλαβε 131 ψήφους, η Πορτογαλία 134 και η Γερμανία 104. Για την εκλογή απαιτούνταν τα 2/3 των 193 κρατών-μελών του ΟΗΕ. Η Γερμανία διεκδικεί την συμμετοχή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κάθε οκτώ χρόνια από την επανένωση - και έχει ήδη υπηρετήσει έξι φορές ως μη μόνιμο μέλος, πιο πρόσφατα το 2019 και το 2020.
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