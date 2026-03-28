Χούθι: Επιτεθήκαμε στο Ισραήλ ως απάντηση για τα χτυπήματα σε υποδομές σε Ιράν, Λίβανο, Ιράκ
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Αντάρτες Χούθι Βαλλιστικός πύραυλος

Αυτή ήταν η πρώτη στρατιωτική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ από τους αντάρτες της Υεμένης

«Πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας στρατιωτική επιχείρηση χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ευαίσθητων ισραηλινών στρατιωτικών στόχων» ανακοίνωσαν το πρωί του Σαββάτου οι Χούθι.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρουν ότι «οι επιχειρήσεις μας θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν οι δηλωμένοι στόχοι. Θα συνεχίσουμε μέχρι να σταματήσει η επιθετικότητα σε όλα τα μέτωπα».

Οι Χούθι είπαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έγινε ως απάντηση για τις συνεχείς επιθέσεις υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη.


Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη – κάτι που θα ήταν η πρώτη επίθεση αυτού του είδους από την έναρξη του μηνιαίου πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η αναφορά έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των ανταρτών της Υεμένης ότι είναι έτοιμοι να επέμβουν στρατιωτικά αν άλλες χώρες συμμετάσχουν στον πόλεμο ή αν η Ερυθρά Θάλασσα χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις κατά του συμμάχου τους.

Η προειδοποίηση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης, δεδομένης της δυνατότητας των Χούθι να πλήξουν στόχους πέρα από τα σύνορα της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και βασικής υποδομής στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και να διαταράξουν τις ναυτιλιακές οδούς γύρω από τη Χερσόνησο του Αραβικού Κόλπου.
Σχετικά Άρθρα

Dialectica: Το ελληνικό success story στον κλάδο της επιχειρηματικής πληροφόρησης

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

