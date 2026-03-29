Απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης κατά αμερικανικών και ισραηλινών πανεπιστημίων
Η αμερικανοϊσραηλινή επιθετικότητα έχει ως πραγματικό της στόχο να παραλύσει τα επιστημονικά θεμέλια και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν

Στο στόχαστρο βάζουν οι Φρουροί της Επανάστασης δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στην περιοχή σε αντίποινα για την επίθεση στο Ιρανικό Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας στην Τεχεράνη.

Στις επιθέσεις είχε αναφερθεί ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν και τις είχε καταδικάσει.

«Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ισφαχάν και το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Τεχεράνη είναι μόνο δύο από τα πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που δέχτηκαν σκόπιμη επίθεση από τους επιτιθέμενους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών του παράνομου πολέμου τους κατά του ιρανικού έθνους», ανέφερε ο Ισμαΐλ Μπακαεΐ.

«Στην πραγματικότητα, η αμερικανοϊσραηλινή επιθετικότητα κατά του Ιράν συνεχίζει να αποκαλύπτει τον πραγματικό της στόχο: να παραλύσει τα επιστημονικά θεμέλια και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, στοχεύοντας συστηματικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ιστορικά μνημεία και εξέχοντες επιστήμονες.

Η αντιμετώπιση του “πυρηνικού προγράμματος” του Ιράν και της “άμεσης απειλής” δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μοχθηρά προσχήματα – απλές κατασκευές που αποσκοπούσαν στην απόκρυψη της πραγματικής τους πρόθεσης», γράφει ακόμη.
Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

