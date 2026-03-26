Θύμα Ιράνων χάκερ και τα Αλβανικά Ταχυδρομεία μετά την βουλή
Οι χάκερ της Homeland Justice ισχυρίζονται ότι έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο και τα δεδομένα των Αλβανικών Ταχυδρομείων, εντείνοντας τις ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια στη χώρα
Λίγες ημέρες μετά την επίθεση στον ιστότοπο του Αλβανικού Κοινοβουλίου, η ομάδα χάκερ Homeland Justice ισχυρίζεται ότι έβαλε στο στόχαστρο και τα Αλβανικά Ταχυδρομεία. Μέσω μηνύματος στην εφαρμογή Telegram, η ομάδα αναφέρει ότι έχει πάρει τον έλεγχο του ιστότοπου και των δεδομένων του οργανισμού.
Στα Αλβανικά Ταχυδρομεία γίνονται καθημερινά σημαντικές πληρωμές, όπως πρόστιμα ΚΟΚ και λογαριασμοί κοινής ωφέλειας αλλά και πληρωμές συνάξεων και επιδομάτων, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη για τους χρήστες. Οι χάκερ ισχυρίζονται ότι έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του οργανισμού.
Στο μήνυμά τους, οι χάκερ αναφέρουν: «Τα Αλβανικά Ταχυδρομεία δέχθηκαν επίθεση από τους Patriots of Homeland Justice λόγω της συνεχιζόμενης συνεργασίας τους με τους μουτζαχεντίν και της διευκόλυνσης των δραστηριοτήτων τους». Επιπλέον, κατηγορούν τους αξιωματούχους του οργανισμού ότι «έχουν γίνει υπηρέτες των τρομοκρατών του στρατοπέδου Ashraf 3 και δεν έχουν πλέον καμία ανεξαρτησία στις ενέργειές τους». Η ομάδα προειδοποιεί για μελλοντική κλιμάκωση των επιθέσεων, τονίζοντας ότι οι επόμενες ενέργειες θα είναι ισχυρότερες και πιο δαπανηρές.
Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (NCCA) ανακοίνωσε ότι στις 25 Μαρτίου 2026 εντοπίστηκε ένα συμβάν στον κυβερνοχώρο που επηρέασε την υποδομή πληροφορικής των Αλβανικών Ταχυδρομείων. Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση, δεν εντοπίστηκαν κρυπτογραφημένα ή διαγραμμένα δεδομένα και δεν υπήρξαν άμεσες διακοπές λειτουργίας.
Αντίδραση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας
