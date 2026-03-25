Αρνητική η πρώτη απάντηση της Τεχεράνης στον Τραμπ, το Ιράν θέλει να του αναγνωριστεί κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ
Αρνητική η πρώτη απάντηση της Τεχεράνης στον Τραμπ, το Ιράν θέλει να του αναγνωριστεί κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ
«Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στον Τραμπ να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου», επισημαίνει αξιωματούχος που επικαλείται η ιρανική κρατική τηλεόραση
Η αρχική απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου δεν ήταν «θετική», δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να την εξετάζει.
Το Ιράν εξέτασε την πρόταση 15 σημείων που αποδίδεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου και «θεωρεί τις απαιτήσεις υπερβολικές», σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται η ιρανική κρατική τηλεόραση.
Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ακόμη ότι «το Ιράν δεν θα επιτρέψει στον Τραμπ να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου».
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη ενημέρωσε την Ουάσιγκτον μέσω του Πακιστάν ότι θα συνεχίσει να αμύνεται, καθορίζοντας πέντε βασικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να συμφωνήσει σε τερματισμό της σύγκρουσης:
- Παύση των «επιθέσεων και των δολοφονιών»
- Δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι το Ιράν δεν θα αποτελέσει εκ νέου στόχο επίθεσης
- Σαφείς εγγυήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο
- Τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στις συγκρούσεις στην περιοχή.
- Διεθνή αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με την κυριαρχία της στα Στενά του Ορμούζ, ένα κομβικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την αγορά ενέργειας.
Οι εξελίξεις σημειώνονται εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων σχετικά με το εάν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις.
Πακιστανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν νωρίτερα ότι το Ιράν έλαβε την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τον τερματισμό της επίθεσης που αποδίδεται στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη για κατάπαυση του πυρός, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με τους «κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν και ότι «θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία».
Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα διαψεύσει ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το Ιράν εξέτασε την πρόταση 15 σημείων που αποδίδεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου και «θεωρεί τις απαιτήσεις υπερβολικές», σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται η ιρανική κρατική τηλεόραση.
Όπως δήλωσε ο ίδιος, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η λήξη των εχθροπραξιών θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν πληρούνται οι δικές της προϋποθέσεις, τονίζοντας ότι «το Ιράν θα τερματίσει τον πόλεμο τη στιγμή που θα επιλέξει το ίδιο, εφόσον ικανοποιηθούν οι όροι του».
Iran has rejected a US proposal to end the war and set out conditions for any ceasefire, Press TV reported on Wednesday, citing a senior official.— Iran International English (@IranIntl_En) March 25, 2026
“Iran will end the war when it decides to do so and when its own conditions are met,” the official said, adding: “No negotiations… pic.twitter.com/lT0hy7oxDC
Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ακόμη ότι «το Ιράν δεν θα επιτρέψει στον Τραμπ να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου».
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη ενημέρωσε την Ουάσιγκτον μέσω του Πακιστάν ότι θα συνεχίσει να αμύνεται, καθορίζοντας πέντε βασικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να συμφωνήσει σε τερματισμό της σύγκρουσης:
- Παύση των «επιθέσεων και των δολοφονιών»
- Δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι το Ιράν δεν θα αποτελέσει εκ νέου στόχο επίθεσης
- Σαφείς εγγυήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο
- Τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στις συγκρούσεις στην περιοχή.
- Διεθνή αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με την κυριαρχία της στα Στενά του Ορμούζ, ένα κομβικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την αγορά ενέργειας.
Οι εξελίξεις σημειώνονται εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων σχετικά με το εάν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις.
Πακιστανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν νωρίτερα ότι το Ιράν έλαβε την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τον τερματισμό της επίθεσης που αποδίδεται στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη για κατάπαυση του πυρός, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με τους «κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν και ότι «θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία».
Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα διαψεύσει ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
