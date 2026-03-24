Τέλος διέλευσης που φτάνει και τα 2 εκατ. δολάρια ζητά το Ιράν από πλοία που διέρχονται το Ορμούζ

Το τέλος διέλευσης επιβάλλεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Bloomberg, δημιουργώντας στην πράξη έναν ανεπίσημο «δασμό» σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου

Το Ιράν έχει αρχίσει να επιβάλλει άτυπα τέλη διέλευσης σε ορισμένα εμπορικά πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες από πρόσωπα που γνωρίζουν το ζήτημα και τα οποία επικαλείται το Bloomberg. Οι απαιτήσεις της Τεχεράνης φθάνουν έως και τα 2 εκατ. δολάρια ανά ταξίδι και επιβάλλονται κατά περίπτωση, δημιουργώντας στην πράξη έναν ανεπίσημο «δασμό» σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου.



Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ορισμένα πλοία έχουν ήδη καταβάλει τα ποσά, χωρίς ωστόσο να είναι σαφής ο μηχανισμός πληρωμής ή το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμη ένα πλήρως οργανωμένο ή καθολικό σύστημα επιβολής των τελών. Οι συναλλαγές φέρεται να πραγματοποιούνται διακριτικά, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα για το ποια πλοία ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο.



Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς μέσω της θαλάσσιας αυτής οδού διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και μεγάλες ποσότητες τροφίμων, μετάλλων και άλλων βασικών εμπορευμάτων. Η εξέλιξη καταγράφεται ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα, αναδεικνύοντας την ανάγκη πολλών χωρών να διασφαλίσουν τη συνέχιση της ροής ενεργειακών πόρων.



Η περιορισμένη διαφάνεια γύρω από τις πληρωμές δημιουργεί πρόσθετη ένταση στη ναυσιπλοΐα της περιοχής, με μικρό αριθμό πλοίων να έχει διασχίσει το πέρασμα από την έναρξη του πολέμου, πολλά εκ των οποίων συνδέονται με ιρανικά συμφέροντα. Ορισμένα από τα λίγα ξένα πλοία φαίνεται να ακολουθούν διαδρομές κοντά στις ιρανικές ακτές.



Η Ινδία, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει τη διέλευση τεσσάρων πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου από τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, τόνισε ότι το διεθνές δίκαιο εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ότι καμία χώρα δεν μπορεί να επιβάλει τέλη χρήσης του θαλάσσιου διαδρόμου. Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανέφερε ότι συζήτησε το ζήτημα του πολέμου στο Ιράν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στη ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.



Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ναρέντρα Μόντι σημείωσε ότι «η διασφάλιση ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά, ασφαλή και προσβάσιμα είναι απαραίτητη για ολόκληρο τον κόσμο».



Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού, ενώ στη χώρα ισχύουν περιορισμοί στις τηλεπικοινωνίες και την πρόσβαση στο διαδίκτυο.



Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εξελίξεις, η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης των χρεώσεων στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταπολεμικής συμφωνίας. Την περασμένη εβδομάδα, Ιρανός βουλευτής ανέφερε ότι το κοινοβούλιο προωθεί πρόταση που θα υποχρεώνει χώρες να καταβάλλουν τέλη για τη χρήση των Στενών του Ορμούζ ως ασφαλούς θαλάσσιας οδού.



Για τους αραβικούς παραγωγούς ενέργειας στον Περσικό Κόλπο, ακόμη και ένα άτυπο τέλος θεωρείται απαράδεκτο, καθώς εγείρει ζητήματα κυριαρχίας και δημιουργεί προηγούμενο που θα μπορούσε να μετατρέψει μια κρίσιμη εμπορική οδό σε εργαλείο πολιτικής πίεσης. Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συγκεκριμένη διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου, ωστόσο το τελευταίο διάστημα στρέφονται σε εναλλακτικούς αγωγούς που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ προκειμένου να διασφαλίσουν την τροφοδοσία των διεθνών αγορών.