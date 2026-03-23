«Μύλος» με τις απευθείας συνομιλίες Ουάσινγκτον - Τεχεράνης: Πληροφορίες ότι υπήρξε ήδη μυστική συνάντηση του Γκαλιμπάφ με Κούσνερ και Γουίτκοφ, οι Ιρανοί διαψεύδουν
Ο ίδιος ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου διαψεύδει ότι είναι ο συνομιλητής του Τραμπ, όπως έγραψε το Axios - Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως λέει ότι εντοπίζει σημεία σύγκλισης με την Τεχεράνη - Τουρκία, Αίγυπτος και Πακιστάν εμφανίζονται να μεσολαβούν για την επίτευξη συμφωνίας
Την ίδια ώρα, ωστόσο, άλλες πηγές αναφέρουν ότι μια πρώτη συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ, ανάμεσα στον πρόεδρο της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έγινε ήδη.
Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι απεσταλμένοι της Ουάσινγκτον πραγματοποίησαν συνομιλίες με ανώτατο αξιωματούχο της ιρανικής ηγεσίας, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει σύγκλιση σε πολλά βασικά ζητήματα. Η δήλωση αυτή συνοδεύτηκε από αναδίπλωση της προηγούμενης απειλής του για πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν, με τον ίδιο να επικαλείται «παραγωγικές διαπραγματεύσεις» και να λέει ότι «παγώνει», για πέντε ημέρες, το τελεσίγραφο που είχε απευθύνει στην Τεχεράνη, προκειμένου να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, διαφορετικά οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας.
Το Ιράν διέψευσε ότι πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ επιχειρεί να καθησυχάσει τις αγορές. Ωστόσο, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν συνομιλίες με τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.
Mediators are trying to convene talks in Islamabad later this week, with Ghalibaf leading Iran’s delegation and Witkoff, Kushner, and possibly JD Vance representing the U.S.— Clash Report (@clashreport) March 23, 2026
Source: Axios
Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν τηλεφωνικά σήμερα, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δια ζώσης συνάντησης. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο, χώρες που μεσολαβούν προσπαθούν να οργανώσουν συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ, με τον Γκαλιμπάφ και άλλους αξιωματούχους να εκπροσωπούν την Τεχεράνη και τους Γουίτκοφ, Κούσνερ -και πιθανώς τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς- να εκπροσωπούν τις ΗΠΑ, εντός της εβδομάδας. Κατά άλλες πληροφορίες, δε, ήδη υπήρξε μία πρώτη, μυστική επαφή του Γκαλιμπάφ με Κούσνερ και Γουίτκοφ στο Ισλαμαμπάντ.
BREAKING: An RJ85 of the Iranian Air Force, which I earlier reported flew from Tehran to Islamabad with the approval of the Israeli Air Force, carried a delegation of the Islamic regime of Iran led by Mohammad Bagher Ghalibaf. The delegation met with their American counterparts… https://t.co/rqN3GkwLWT pic.twitter.com/QujiiQF0NE— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 23, 2026
Σε ανάρτησή του στο Truth Social -γραμμένη με κεφαλαία γράμματα, όπως πάντα- ο Τραμπ υποστήριξε ότι ΗΠΑ και Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» τις τελευταίες δύο ημέρες, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή.
«ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΝΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, ΕΔΩΣΑ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΝΑ ΑΝΑΒΑΛΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΙΡΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ» έγραψε.
Ο Τραμπ παρουσίασε σειρά σημείων στα οποία, όπως ισχυρίζεται, υπήρξε σύγκλιση, χωρίς αυτά να έχουν επιβεβαιωθεί από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν δεσμεύθηκε να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, να μην εμπλουτίζει ουράνιο και να παραδώσει τα υπάρχοντα αποθέματά του. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να τηρήσει χαμηλούς τόνους στο θέμα των πυραύλων και να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.
«Εάν τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις, θα τερματιστεί η σύγκρουση. Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Θέλουμε και εμείς να κάνουμε συμφωνία. Αν συμβεί αυτό, θα είναι μια πολύ καλή αρχή για το Ιράν ώστε να ανοικοδομηθεί» δήλωσε.
Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ισραήλ για τις συνομιλίες με το Ιράν. «Το Ισραήλ θα είναι πολύ ικανοποιημένο με όσα έχουμε. Ειρήνη για το Ισραήλ. Μακροχρόνια ειρήνη. Εγγυημένη ειρήνη» τόνισε.
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ορισμένες χώρες της περιοχής εργάζονται για τη μείωση της έντασης. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική διάψευση οφείλεται σε εσωτερική ασυνεννοησία στην ηγεσία της χώρας.
Iran's Foreign Ministry Spokesperson Esmail Baghaei:— Clash Report (@clashreport) March 23, 2026
We have not conducted any negotiations with the United States.
«Δεν έχουν διεξαχθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και κυκλοφορούν ψευδείς ειδήσεις για τη χειραγώγηση των χρηματοπιστωτικών και πετρελαϊκών αγορών και για να διαφύγουν από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ. Σε δεύτερη ανάρτηση, υποστήριξε ότι το Ιράν απαιτεί «πλήρη και παραδειγματική τιμωρία των επιτιθέμενων», προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι «στέκονται σταθερά στο πλευρό του ανώτατου ηγέτη και του λαού, μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».
2/ No negotiations have been held with the US, and fakenews is used to manipulate the financial and oil markets and escape the quagmire in which the US and Israel are trapped.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026
Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι είναι δύσκολο να αξιολογηθεί ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στην Τεχεράνη, μετά τον θάνατο πολλών υψηλόβαθμων στελεχών από ισραηλινές επιθέσεις και με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να παραμένει... άφαντος.
Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι θεωρεί πως τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλούν οι ΗΠΑ εκπροσωπούν το καθεστώς του Ιράν.
Σύμφωνα με αμερικανική πηγή, η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Πακιστάν διαβιβάζουν μηνύματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες δύο ημέρες. Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών είχαν ξεχωριστές συνομιλίες με τον Γουίτκοφ και τον Αραγτσί. «Η διαμεσολάβηση συνεχίζεται και σημειώνει πρόοδο. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων. Ελπίζουμε να έχουμε απαντήσεις σύντομα» ανέφερε πηγή με γνώση των συνομιλιών.
