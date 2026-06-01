Μάριος Οικονόμου: Οι 10 μέρες σκληρής μάχης στη ΜΕΘ για να κρατηθεί στη ζωή μετά το τροχαίο στα Ιωάννινα

Τις 10 μέρες που μεσολάβησαν από το τροχαίο μέχρι και σήμερα που έφυγε από τη ζωή, τόσο ο Μάριος Οικονόμου όσο και οι γιατροί έδωσαν αγώνα για να επανέλθει ενώ η οικογένειά του έζησε στιγμές μεγάλης αγωνίας.



Το τροχαίο που ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση Ο Μάριος Οικονόμου στις 23-5-2026, περίπου στις 12:50, στη Λεωφόρο Μακρυγιάννη, στα Ιωάννινα, ενώ οδηγούσε τη μηχανή του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ όχημα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Το περιστατικό συνέβη έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα στο οποίο μετέβη αρχικά ο πρώην ποδοσφαιριστής προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες.





Ο ποδοσφαιριστής είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στην συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύτηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ αφού υποβλήθηκε σε χειρουργείο.



Για το περιστατικό είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Η Τροχαία Ιωαννίνων άμεσα ξεκίνησε να αναζητά αυτόπτες μάρτυρες για τη διαλεύκανση των συνθηκών του ατυχήματος, καθώς υλικό από κάμερες δεν εντοπίστηκε.







δεν άφηναν ενθαρρυντικά σημάδια ανταπόκρισης σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Το ιατρικό πρωτόκολλο, όπως ανέφεραν τα ίδια δημοσιεύματα, προέβλεπε την επανάληψη των συγκεκριμένων τεστ την Κυριακή 31 Μαΐου, προκειμένου οι γιατροί να έχουν την τελική εικόνα για το αν η κατάστασή του χαρακτηρίζεται μη αναστρέψιμη.



Τελικά, σήμερα, Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026, ο Μάριος Οικονόμου, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 33 ετών βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και τους οικείους του αλλά και τον ποδοσφαιρικό κόσμο.





Επικίνδυνος δρόμος Κάτοικοι της περιοχής που σημειώθηκε το τροχαίο αλλά και οδηγοί έκαναν λόγο για έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο δρόμο, όπου, όπως υποστήριξαν, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία περιστατικά, ζητώντας παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.



Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ Σε ανακοίνωση για το θάνατο του Μάριου Οικονόμου προχώρησε ο Ερασιτέχνης ΠΑΣ με την οποία αναφέρει: «Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη. Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».



Ποιος ήταν ο Μάριος Οικονόμου Ο Μάριος Οικονόμου, ήταν Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνιζόταν ως αμυντικός. Γεννημένος τον Οκτώβριο του 1992 σα Γιάννενα, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από εκεί, ως μέλος της ερασιτεχνικής ομάδας του ΠΑΣ Γιάννινα και το 2011 εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα του ηπειρωτικού συλλόγου όπου και παρέμεινε επί μία διετία.



Το 2013, ο Μάριος Οικονόμου ετοίμασε βαλίτσες για την Ιταλία και αποχώρησε από τα Γιάννενα για να συνεχίσει την καριέρα του στην ιταλική Κάλιαρι. Με την φανέλα της συγκεκριμένης ομάδας αγωνίστηκε σε μόλις έναν αγώνα πρωταθλήματος. Ήδη όμως, είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον μιας ακόμα ιταλικής ομάδας, της Μπολόνια. Το 2014 αποκτήθηκε από την Μπολόνια όπου στα τρία πρώτα χρόνια παραμονής του εκεί συμπλήρωσε 71 συμμετοχές πρωταθλήματος και 4 τέρματα.



Το 2017, ο ποδοσφαιριστής παραχωρήθηκε ως δανεικός για έναν χρόνο στη ΣΠΑΛ ενώ κατά το δεύτερο μισό της περιόδου, ακολούθησε νέος δανεισμός στην Μπάρι. Το καλοκαίρι του 2018 πήγε ως δανεικός στην ΑΕΚ και η απόδοσή του ήταν τέτοια που η ομάδα τον απέκτησε με μεταγραφή τον Ιανουάριο του 2019. Το Σεπτέμβριο του 2020, η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριου Οικονόμου, έναντι του ποσού του 1 εκατομμυρίου ευρώ.



Οι εθνικές ομάδες Ο Μάριος Οικονόμου είχε αγωνιστεί όμως και στην εθνική Ελλάδος. Το 2012, ο ποδοσφαιριστής υπήρξε διεθνής με την Ελπίδων ενώ στις 24 Μαρτίου 2016 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Ελλάδα με προπονητή τον Μίχαελ Σκίμπε, στην εντός έδρας φιλική αναμέτρηση εναντίον του Μαυροβουνίου, όπου πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Κώστα Μανωλά.