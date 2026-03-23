Ιρανικό ΥΠΕΞ: Δεν υπάρχουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Τραμπ θέλει να μειώσει τις τιμές της ενέργειας και να εξασφαλίσει χρόνο
Νωρίτερα ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες ήταν «πολύ καλές και παραγωγικές», επισημαίνοντας ότι έδωσε εντολή για προσωρινή αναστολή στρατιωτικών ενεργειών κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων
Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει κανένας διάλογος μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, παρά τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί συνομιλιών για αποκλιμάκωση της έντασης.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου αποσκοπούν αφενός στη συγκράτηση των τιμών της ενέργειας και αφετέρου στην εξασφάλιση χρόνου προκειμένου να προχωρήσει στον σχεδιασμό στρατιωτικών ενεργειών.
Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει επίσης ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες από χώρες της περιοχής για τη μείωση της έντασης, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι ανησυχίες αυτές θα πρέπει να απευθύνονται προς την Ουάσινγκτον, την οποία χαρακτηρίζει ως «την πλευρά που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο».
