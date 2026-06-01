Νέος αρχηγός της Μοσάντ ο Ρόμαν Γκόφμαν, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ απέρριψε τις προσφυγές κατά του διορισμού του

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ
απέρριψε, με ψήφους 2-1, τις προσφυγές που ζητούσαν την ακύρωση του διορισμού του Ρομάν Γκόφμαν στη θέση του επικεφαλής της Μοσάντ
. Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρά τις αστοχίες στον χειρισμό ενός αμφιλεγόμενου περιστατικού το 2022, δεν προκύπτουν ζητήματα ηθικής τάξης που να καθιστούν ακατάλληλο τον υποψήφιο για την ανάληψη του κορυφαίου αξιώματος της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών.
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι Times Of Israel
, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ απέρριψε με πλειοψηφία δύο προς ένα τις προσφυγές που είχαν κατατεθεί κατά του διορισμού του Ρομάν Γκόφμαν ως νέου επικεφαλής της Μοσάντ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάληψη των καθηκόντων του τις επόμενες ημέρες.
Στην απόφασή του, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπήρξαν προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο ο Γκόφμαν διαχειρίστηκε ένα αμφιλεγόμενο περιστατικό το 2022, όταν υπηρετούσε ως διοικητής της 210ής Μεραρχίας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF). Ωστόσο, οι δικαστές έκριναν ότι η συμπεριφορά του δεν εγείρει αμφιβολίες ως προς την ηθική του ακεραιότητα σε βαθμό που να δικαιολογεί τον αποκλεισμό του από τη θέση του επικεφαλής της Μοσάντ.
Παράλληλα, το δικαστήριο εξέτασε και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Επιτροπή Συμβουλευτικού Ελέγχου Ανώτερων Διορισμών, η οποία είχε εισηγηθεί θετικά για την τοποθέτηση του Γκόφμαν. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο η επιτροπή χειρίστηκε την εξέταση της υποψηφιότητας δεν ήταν ο ιδανικός. Παρ’ όλα αυτά, το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση που πραγματοποίησε δεν παρουσίαζε τόσο σοβαρές ή θεμελιώδεις αδυναμίες ώστε να δικαιολογείται η ακύρωση του διορισμού.
Μειοψήφησε η δικαστής Δάφνη Μπαράκ-Ερέζ, η οποία υποστήριξε ότι η επιτροπή θα έπρεπε να επανεξετάσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο ο Γκόφμαν διαχειρίστηκε το επίμαχο περιστατικό, κρίνοντας ότι το ζήτημα απαιτούσε πιο ενδελεχή αξιολόγηση πριν από την οριστική έγκριση του διορισμού.
Μετά την απόρριψη των προσφυγών, δεν υφίστανται πλέον νομικά εμπόδια για την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο Ρομάν Γκόφμαν αναμένεται να αναλάβει επίσημα τη διοίκηση της Μοσάντ την Τρίτη.