Ανδρέας Λοβέρδος: «Πρωτοφανής κακοδικία» στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το πόρισμα της Τυχεροπούλου
«Αληθεύουν τα δημοσιεύματα πως και για τους 11 βουλευτές η προσδιορισθείσα και πάντα εικαζόμενη ζημία είναι 115.000 και όχι 1.200.000 και μάλιστα δεν αφορά και τους 11 άλλα έξι εξ αυτών», αναρωτιέται το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας
Για πρωτοφανή κακοδικία στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο ο Ανδρέας Λοβέρδος σε ανάρτησή του στο Χ μετά το πόρισμα της Τυχερουπούλου, το οποίο ουσιαστικά αθωώνει τους περισσότερους από τους βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την άρση ασυλίας τους.
«Αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα πως για τους δύο υπουργούς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πραγματογνωμοσύνη που δεν εστάλη στη Βουλή πριν τη συζήτηση για τη σύσταση "προανακριτικής" επιτροπής, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε μια σκαστή υπόθεση κακοδικίας», τονίζει το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
Επίσης, αναρωτιέται εφόσον «αληθεύουν τα δημοσιεύματα πως και για τους 11 βουλευτές η προσδιορισθείσα και πάντα εικαζόμενη ζημία είναι 115.000 και όχι 1.200.000 και μάλιστα δεν αφορά και τους 11 άλλα έξι εξ αυτών».
Στη συνέχεια διερωτάται: «πόσα λόγια του αέρα ακούστηκαν βάσει εσφαλμένων ενεργειών και πόσοι άνθρωποι δυσφημίστηκαν αγρίως από τον βιαστικό και στημένο πολιτικό λόγο ορισμένων;;» και «οι υποθέσεις θα διεκπεραιωθούν γρήγορα ή θα οδηγηθούν σε παραγραφή και θα μείνουν μετέωρες οι ανύπαρκτες κατηγορίες;;;».
Το πόρισμα, που συντάχθηκε έπειτα από σχετική παραγγελία της Ευρωπαίας Εντεταλμένης Εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου και το οποίο αποκάλυψε το «Πρώτο Θέμα», ουσιαστικά αθωώνει τους περισσότερους εμπλεκόμενους βουλευτές, συμπεραίνοντας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει προκληθεί ζημία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλούσε για ζημιά άνω των 1,2 εκατ. ευρώ, η έκθεση προσδιορίζει το ποσό στα 115.000 ευρώ - κάτω και από το όριο του κακουργήματος δηλαδή πλημμέλημα.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Λοβέρδου στο Χ:
«Πρωτοφανής υπόθεση κακοδικίας: αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα πως για τους δύο υπουργούς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πραγματογνωμοσύνη που δεν εστάλη στην Βουλή πριν τη συζήτηση για την σύσταση «προανακριτικής» επιτροπής, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε μια σκαστή υπόθεση κακοδικίας !!!
Και φυσικά τα πολιτικά ερωτήματα που εγείρονται είναι πάρα πολλά !!!
Κι ακόμη σε ό,τι αφορά την κακοδικία: αληθεύουν τα δημοσιεύματα πως και για τους 11 βουλευτές η προσδιορισθεισα και πάντα εικαζόμενη ζημία είναι 115.000 και όχι 1.200.000 και μάλιστα δεν αφορά και τους 11 άλλα έξι εξ αυτών ;;;
Πόσα λόγια του αέρα ακούστηκαν βάσει εσφαλμένων ενεργειών και πόσοι άνθρωποι δυσφημίστηκαν αγρίως από τον βιαστικό και στημένο πολιτικό λόγο ορισμένων ;;:
Και τέλος, οι υποθέσεις θα διεκπεραιωθούν γρήγορα ή θα οδηγηθούν σε παραγραφή και θα μείνουν μετέωρες οι ανύπαρκτες κατηγορίες ;;;
Ερωτήσεις που πρέπει τάχιστα να απαντηθούν».
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλούσε για ζημιά άνω των 1,2 εκατ. ευρώ, η έκθεση προσδιορίζει το ποσό στα 115.000 ευρώΗ Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην ελεγκτής του ΟΠΕΚΕΠΕ κλήθηκε να παραδώσει έκθεση για τη ζημία, την οποία προκάλεσε η υπόθεση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το πόρισμα παραδόθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις 18 Μαΐου - τρεις ημέρες πριν την ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής κατά των Σπ. Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, αίτημα το οποίο απερρίφθη κατά πλειοψηφία.
Η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην ελεγκτής του ΟΠΕΚΕΠΕ κλήθηκε να παραδώσει έκθεση για τη ζημία, την οποία προκάλεσε η υπόθεση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το πόρισμα παραδόθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις 18 Μαΐου - τρεις ημέρες πριν την ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής κατά των Σπ. Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, αίτημα το οποίο απερρίφθη κατά πλειοψηφία.
🔴Πρωτοφανής υπόθεση κακοδικίας: αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα πως για τους δύο υπουργούς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πραγματογνωμοσύνη που δεν εστάλη στην Βουλή πριν τη συζήτηση για την σύσταση «προανακριτικής» επιτροπής, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε μια σκαστή υπόθεση κακοδικίας !!!…— Andreas Loverdos (@a_loverdos) June 1, 2026
